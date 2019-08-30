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影／苗栗八甲茶區跨域合作 茶園省工栽培示範區

2019-08-30 11:15聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣苗栗市茶樹種植面積約47公頃，屬低海拔茶區，以販售機採茶菁為主，因為長年機械採茶，茶樹管理不善，茶樹老化情形嚴重，茶菁產量和品質偏低。2016年水保局台中分局、茶業改良場與苗栗市農會展開跨域合作，以苗栗八甲茶區為核心，從茶園田間栽培管理為起點，導入草生栽培、新植茶園間作綠肥、友善環境耕作，及省工栽培技術。

茶葉改良場指出，近年農村人口老化，勞動力逐漸不足，推動茶園省工栽培管理，從施肥、噴藥及機械採收等面向整合，茶園省工栽培管理，達到快速成園及收穫期提前1到2年；病蟲害防治率達2.5到5倍，採收效率提高2倍以上的效果，結合智慧化生產模式，讓茶農省時省工，提升產量及品質。

茶葉改良場指出，苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區，以臺茶12號茶種為例，在栽培示範區內，「液肥灌溉區」，供水與供肥同時進行，減少人工灑施粒肥所需勞力與體力負擔，提高肥料吸收速率；無人植保機噴灑農藥，病蟲害防治，每小時約可噴1.2公頃茶園，較傳統噴藥效率高達2.5到5倍；乘坐式機械採茶展示，替代雙人採茶機，減少人力手抬機械負擔及不穩定情況，茶芽冠面更為整齊，每公頃茶園採收時間約4小時，採收效率可達2倍以上。

苗栗市農會總幹事謝錦明說，3年前八甲茶區的茶園，因人力老化，從農人口越來越少，當時有做1公頃省工示範計畫，八甲地區茶產業近年復興逐漸展現成果，未來茶葉市場面積增大，透過機械採收，鼓勵青年農民願意加入。茶改場指出，從2017年累計到2019年，八甲茶區已經有7.1公頃省工栽培管理茶園。

謝錦明說，在茶園的部分，苗栗市茶區凋零時最少僅27公頃，目前有57公頃，每年都有6、7公頃成長數量，從八甲、新英未來到原本新川里，在苗栗市的後花園的丘陵地，慢慢影響擴展。水保局臺中分局指出，透過科技機具的輔助讓茶農在茶園經營管理提升效率與競爭力。

苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區，無人植保機噴灑農業，病蟲害防治，每...
苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區，無人植保機噴灑農業，病蟲害防治，每小時可約噴1.2公頃茶園，較傳統噴藥效率高達2.5到5倍。記者劉星君／攝影
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苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區，無人植保機噴灑農業，病蟲害防治，每...
苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區，無人植保機噴灑農業，病蟲害防治，每小時可約噴1.2公頃茶園，較傳統噴藥效率高達2.5到5倍。記者劉星君／攝影
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乘坐式機械採茶，替代雙人茶採機，減少人力手抬機械負擔及不穩定情形。記者劉星君／攝...
乘坐式機械採茶，替代雙人茶採機，減少人力手抬機械負擔及不穩定情形。記者劉星君／攝影
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苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區。記者劉星君／攝影
苗栗市八甲茶區永昌茶園為是茶園省工栽培示範區。記者劉星君／攝影
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