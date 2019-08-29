頭份納骨塔說明會 里長退場抗議

2019-08-29 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



頭份市玉寶文創昨天辦理敦親睦鄰計畫說明會，上興里長陳仁成（中舉手者）退場抗議。 記者范榮達／攝影 分享 facebook

苗栗縣頭份市玉寶文創公司淨自在寶塔案爭議不休，業者昨天辦理敦親睦鄰計畫說明會，開出優惠條件回饋里民，保證不會蓋火葬場，不過上興里長陳仁成等人表示不能接受，認為業者自導自演想讓納骨塔案通過，將抗爭到底。

納骨塔案20多年前就遇抗爭，玉寶文創2015年申請重啟，地方成立自救會反對，玉寶文創昨天在上興里辦理敦親睦鄰說明會，開會前一度緊張，有人在會場大喊要民眾「不要簽名」，陳仁成等人退場抗議，說明會約20分鐘結束。

玉寶文創副總經理黃國庭說，寶塔案合法申請、建造，公司知道許多民眾有疑慮，他保證不會也不可能蓋火葬場等其他殯葬設施，此外，外觀會融入環境，盡量做到公墓公園化，公園景觀化，景觀藝術化，公司還規畫分期分區掃墓及接駁車，減少交通負擔。

黃國庭還表示，凡設籍滿1年的上、下興里民以骨灰（骸）櫃收費標準，減免2萬元回饋，優於頭份市納骨塔回饋設籍滿3年的廣興里民減免1萬7000元、尖山里民減免1萬2000元。

陳仁成抨業者說明會通知時間倉促，超過6成里民不知道，根本是要騙簽名，且業者從來沒有與里民溝通協調要做什麼？納骨塔動線如何？自導自演開說明會，想讓納骨塔案通過，地方還是反對到底。