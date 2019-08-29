影／七隻小羊趕走大野狼 苗北藝文914邀親子賞兒童劇

2019-08-29 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗北藝文中心9月14日下午將安排小青蛙劇團演出最新創作的兒童劇「七隻小羊」，縣府上午為活動宣傳，請來劇中主角小羊及大野狼卡通人偶搶先亮相，同時演出片段內容，讓台下觀看的小朋友開心不已。

苗栗縣政府「閃耀苗北」秋季藝文系列活動今年邀請國內知名的小青蛙劇團演出「七隻小羊」，時間為9月14日下午2點半，這次演出採購票入場，票價300到800元不等，相關訊息請可上兩廳院售票系統、苗北藝文中心 http://www.nmac.com.tw查詢。

苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫及苗北藝文中心總監吳博滿等人上午在縣府大廳為這場兒童劇宣傳，現場並請來幼兒園小朋友，氣氛熱絡。

小青蛙劇團行政總監賴宇榛說，這齣兒童偶劇描述好吃懶惰的大野狼，總是趁羊媽媽不在家時，想誘拐天真可愛的七隻小羊，最後小羊們團結一致並運用機智，趕走了詭計多端的大野狼；劇團特別設計豐富好玩的互動橋段，要帶領小朋友進入童話新世界。