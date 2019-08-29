影／七隻小羊趕走大野狼 苗北藝文914邀親子賞兒童劇
苗北藝文中心9月14日下午將安排小青蛙劇團演出最新創作的兒童劇「七隻小羊」，縣府上午為活動宣傳，請來劇中主角小羊及大野狼卡通人偶搶先亮相，同時演出片段內容，讓台下觀看的小朋友開心不已。
苗栗縣政府「閃耀苗北」秋季藝文系列活動今年邀請國內知名的小青蛙劇團演出「七隻小羊」，時間為9月14日下午2點半，這次演出採購票入場，票價300到800元不等，相關訊息請可上兩廳院售票系統、苗北藝文中心 http://www.nmac.com.tw查詢。
苗栗縣長徐耀昌、文化觀光局長林彥甫及苗北藝文中心總監吳博滿等人上午在縣府大廳為這場兒童劇宣傳，現場並請來幼兒園小朋友，氣氛熱絡。
小青蛙劇團行政總監賴宇榛說，這齣兒童偶劇描述好吃懶惰的大野狼，總是趁羊媽媽不在家時，想誘拐天真可愛的七隻小羊，最後小羊們團結一致並運用機智，趕走了詭計多端的大野狼；劇團特別設計豐富好玩的互動橋段，要帶領小朋友進入童話新世界。
林彥甫指出，縣府一向積極推廣多元的藝文活動及表演，希望培養兒童充滿創意與想像的藝術觀，小青蛙劇團成立於1994年，創團20多年來創作出許多具有不同風格的兒童戲劇，今年最新推出的「七隻小羊」偶劇，結合兒童音樂歌舞劇及可愛造型人偶演出，精彩可期，歡迎民眾在中秋假期帶家中小朋友一同來欣賞。
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