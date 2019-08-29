台灣最美的風景是人 美少女參加「舊鞋．救命」喊酷

2019-08-29 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份扶輪社響應「舊鞋．救命」活動，今年8月16日透過臉書分享，2個星期就湧進超過500雙鞋子，另有舊衣及書包，頭份扶輪社長范文馨直呼「苗栗人愛心太強大」，今天檢出26袋鞋子、4袋書包、3袋衣服，先送台灣集中站，再轉到非洲。

范文馨印象深刻，他分享表示，地球村時代，許多家長看到「舊球．救命」故事，帶著小孩一起來捐鞋，還貼心想到非洲環境，鞋子必須包覆良好，防範致命的沙蚤，此外，非洲天氣炎熱，台灣冬天的衣服也不適合，家長、小孩共襄盛舉，也是一種教育。

頭份扶輪社今天動員，檢出適合的鞋子、書包及衣服，美國16歲交換女學生盧曉菁也參與，她說，今天竹南鎮大同高中第一天開學，也是她第一次參加類似活動，在台灣可以關心台灣以外社區，覺得有意義，很開心、很特別，也很酷！

范文馨表示，非洲肯亞、烏干達交界的山上有座加拿大牧師Allen與居民合作蓋的學校，8成的孩子每天平均走路60到90分鐘，沙蚤是沒有鞋子的小孩都有的疾病，甚至可以致命，因此夢想擁有1雙鞋，「舊鞋．救命」是由青年宣教士楊右任夫婦與許多年輕的基督徒、朋友發起的活動，送舊鞋、舊衣，裝載的貨櫃變成教室。