桃園37處路口行穿線退縮和設庇護島 過馬路更安全
桃園市政府交通局鑑於近日數次發生大型車車輛轉彎，因視距不足導致交通意外憾事。為守護行人安全，以轉彎速度管理、行人可見度等面向，專案辦理推動退縮行穿線與設置行人庇護島，今年已完成37處路口的行人穿越線（簡稱行穿線，以前稱「班馬線」)退縮和設置庇護島工程，讓行人過馬路更安全。
交通局表示，桃園市工業區多，改善行穿線工作更要被重視，交通局、工務局及相關單位陸續透過道安考評、前瞻人本計畫及自主巡查，就工業區、住宅區公車轉向頻率高，或下坡路段重車車流量較大路口優先盤點改善，同時配合交通部啟動3年改善計畫，檢視市區各路口改善行人安全防護機制，讓車輛及行人有更多辨識距離，增加行車安全。
交通局劉慶豐說，退縮行穿線至108年底預定達成目標為45處路口，目前完成37處超越預期進度，剩下未完成的8處路口，尚待相關前瞻計畫或道路重鋪工程完成後，就可以調整完畢。透過交通工程微調整，可以進階改善行人及車輛視距，行人穿越馬路的安全保障不被打斷，未來將持續透過相關工程計畫推動改善路口行人安全防護，建構友善的交通環境，並持續強化落實「禮讓行人」的觀念，進而落實人本運輸。
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