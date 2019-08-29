桃園37處路口行穿線退縮和設庇護島 過馬路更安全

2019-08-29 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府交通局鑑於近日數次發生大型車車輛轉彎，因視距不足導致交通意外憾事。為守護行人安全，以轉彎速度管理、行人可見度等面向，專案辦理推動退縮行穿線與設置行人庇護島，今年已完成37處路口的行人穿越線（簡稱行穿線，以前稱「班馬線」)退縮和設置庇護島工程，讓行人過馬路更安全。

交通局表示，桃園市工業區多，改善行穿線工作更要被重視，交通局、工務局及相關單位陸續透過道安考評、前瞻人本計畫及自主巡查，就工業區、住宅區公車轉向頻率高，或下坡路段重車車流量較大路口優先盤點改善，同時配合交通部啟動3年改善計畫，檢視市區各路口改善行人安全防護機制，讓車輛及行人有更多辨識距離，增加行車安全。