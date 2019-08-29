楊梅校前路前瞻道路改善工程 完成人本示範道路願景

2019-08-29 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今日上午前往楊梅國中，出席楊梅區校前路前瞻道路改善工程完工典禮。鄭文燦表示，校前路全長759公尺，為國道1號五楊高架道路校前交流道通往市區的聯絡道路，市府秉持「營建署工程評估9大指標」與「公共通行無障礙空間建設」2大理念，整合多項設施，提高用路安全，總工程經費約6798萬元，於本月7日完工。

鄭文燦指出，校前路改善工程，除了既有道路養護，僅保留20%的維護用人孔蓋，並改善路面平整度，由4.8（IRI指數）改善為2.5，達到相當於高速公路的標準。考量機車族行車安全，提升道路標線的防滑係數，並以3D立體行人標線2處及綠底標線8處，提醒汽機車進入學區時留意學童安全。

市府也致力於市容美化，府養工處表示，於沿線推動植栽修剪綠化及電纜地下化，而「人行道鋪面」響應循環經濟與資源永續的概念，採用瀝青刨除再生粒料、焚化再生粒料，分別應用於路基改善及再生透水磚，不僅提高耐磨性與透水性，更透過將廢棄物轉換為再生資源，減少約1145公斤之碳排放量，達到資源永續發展的目標。

此外，於沿路公車等候區增設無障礙坡道，並設置警示帶與導盲磚定位點共75處，格柵型溝蓋板改為化妝蓋板共210組，保障身障與視障朋友的用路安全。