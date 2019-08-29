台啤音樂節9月7日嗨翻新竹漁港 邀魏如萱Bii等演唱

2019-08-29 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市工商發展投資策進會、台灣菸酒公司9月7日在新竹漁人碼頭舉辦台啤音樂節，邀魏如萱、Bii等歌手演出，還有下酒菜系列市集、集章拿好禮活動，並與5家飯店合作，祭出住房優惠或免費接駁，入住就有機會得到「恁，叨一港」限量毛巾，邀大家來新竹high翻新竹漁港。

市長林智堅與台灣菸酒副總廖志堅今天傍晚在新竹漁港魚鱗天梯宣傳台啤音樂節，林智堅說，他上任以來積極建設新竹漁人碼頭，投入超過15億元、建設21項工程，如今新竹漁港已是適合全家共遊的觀光聖地，可以在親子沙灘玩沙戲水、風箏賽場放風箏或在魚鱗天梯看夕陽海景。

廖志堅說，這是屬於新竹的啤酒節，希望每年都辦，愈辦愈大。

台啤音樂節要用音樂與美食嗨翻新竹漁人碼頭，林智堅感謝台灣菸酒及竹湖暐順麗緻文旅、老爺酒店、英迪格酒店、迎曦飯店、國賓飯店5家飯店業者提供多項住房優惠或免費接駁，讓遊客可以更便利前往漁港參加活動，盡情享受2天1夜的新竹小旅行。

工策會總幹事黃任瑋指出，「恁，叨一港」台啤音樂節9月7日下午3點至晚上9點半舉行，邀請魏如萱、Bii、小男孩樂團、法蘭黛、原子邦妮等藝人演出，還設有15攤經典下酒菜攤位，包括戲棚下炸雞、蚵舉壯元現烤鮮蚵、HOME ICE綿綿冰、土耳其旋轉烤肉與越泰美食，還有串燒、滷味、清涼飲品等，邀大家來吹海風、聽音樂、嘗美食、賞海景。

「恁，叨一港」還舉辦集章拿好禮活動，9月7日前在基隆市碧砂漁港、旅服中心、潮境公園寄居蟹廣場、潮境海洋中心、海洋科技博物館區域探索館及桃園市永安漁港、竹圍漁港與新竹市新竹漁港，集滿3縣市共3個戳章後，活動現場填妥資料投入服務台票匭，當天抽出3名頭獎，可獲價值2萬元的禮品，詳情可上「新竹市新鮮事」臉書粉絲專頁查詢或電洽03-5255201。