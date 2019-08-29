刀下留礁中油三接停工 831護藻礁生態夜觀響應大

2019-08-29 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



藻礁保育團體不滿中油觀音區觀塘工業區興建天然氣第三接收站工程施工破壞大潭藻礁，搶救大潭藻礁行動聯盟發起「831護藻礁千人健行日夜觀」活動，民眾紛紛響應守護藻礁，至今天中午已超過3143人報名參加。

搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政今天下午表示，中油與漁會最近談好漁業賠償後，即將在觀塘工業港區投放303個25立方公尺大沉箱，一旦沉箱施工放下「大潭藻礁就完蛋了」，發起近年最夯的「藻礁生態夜觀」活動，至少3000多人齊聚大潭海岸守護藻礁，呼籲政府「刀下留礁、三接停工」，替大潭藻礁發聲。

潘忠政指出，中油即將在觀塘工業港區投放的大沉箱，「這是藻礁不可承受之重」，未來還將對大潭藻礁開腸剖肚或活埋超過200公頃，之前水下探測到大潭海岸延伸3公里水下都是生物礁，與潮間帶連成一片，中油一旦施工，這些大面積水下礁體會一併埋掉，這是珍稀藻礁生態大破壞，希望守護藻礁民眾站出來。