桃市八德北景雲計畫耗資12億 預計明年10月峻工

2019-08-29 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德區人口眾多，考量人口密度高而規畫出「北景雲計畫」，共編列12億經費來興建複合性建築物，3大棟建物中共有7項用途，今日舉行統包工程上梁典禮，市長鄭文燦也到現場訪視。

八德區人口突破20萬人，密度為桃市中第二高行政區，為滿足周圍居民的多元需求，特別規畫「北景雲計畫」，由團隊積極與軍方協調、活化該塊多年閒置的土地，建物內容空間包含八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心、圖書館暨地下停車場、公托及日照中心，建物設計更在今年榮獲國家卓越建設獎的規畫設計類卓越獎。

該計畫市府超過12億2千萬元，第一棟「八德國民運動中心」為地下2層、地上5層建築物，總樓地板面積達2萬6397平方公尺；地下1、2樓設置停車場；1樓為室內溫水游泳池、兒童遊戲室、會議室等；2樓為體適能中心、韻律教室、飛輪教室等；3、4樓為綜合球場及行政辦公室；5樓為桌球訓練中心，市府特別保留較大的桌球訓練空間，開放市民使用，並作為本市桌球訓練基地。