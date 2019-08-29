天成醫院與楊梅區社區領袖 攜手為社區健康把關

2019-08-29 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園楊梅天成醫院，今天邀地方舉辦社區領袖聯繫會議。桃園市長鄭文燦、天成醫療集團張育美董事長、立委吳志揚及楊梅區公所區長羅國裕，及楊梅區里長和鄰長、社區發展協會理事長和總幹事，基金會執行長、教會牧師等社團組織，均與會踴躍交流意見。

桃園市市長鄭文燦表示，天成醫療集團張育美董事長率領醫療團隊，對鄉親醫療健康用心照護，天成醫院附設護理之家的環境非常優質，把長照從2.0升級至3.0。

天成醫院副院長黃培林表示，屬社區型醫院的楊梅天成醫院，迎接成立30周年，為供鄉親優質醫療照護服務，8月新進醫師婦科微創手術專家陳達昌主任，主治婦科腫瘤、子宮肌瘤和微創腹腔鏡等手術。

黃培林表示，未來楊梅天成要將社區照護往前延伸，優化初級預防功能，往後延續落實在地老化，促進醫療照護、預防保健，和長期照護等社政、衛政資源整合。

金色年代是桃園市首家長照社團法人，楊梅天成醫院陸續通過楊梅區和平鎮區2個區域A級社區整合型服務中心，天成醫療體系共負責5個區域A級整合型服務中心，體系間串連與整合，建構在地化、多元化整體照顧模式。

楊梅天成醫院專業醫療團隊，將以醫院為基礎，擴充天成醫院附設居家護理所、天成醫院附設護理之家，提供居家醫療、安寧照護、居家護理、延伸出院準備等長照服務項目。

同時開辦失智門診，輔導失智友善據點，共同組成社區醫療照護團隊，結合社區關鍵大人物的社區領袖們、里辦公處、社區關懷據點、C級巷弄長照站等，一同攜手提供完整照護醫療服務的系統，落實為社區健康把關的醫療健康照護，守護桃園市民的健康。