影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣新埔鎮民抗議，位在桃園市龍潭區的店子湖垃圾掩埋場，遇大雨汙水恐逕排霄裡溪支流大北坑溪，影響大新埔的飲用水，今天新竹縣議員、民代到現場勘查，要求桃園市做好防治措施，並且盡快處理掉店子湖堆置的垃圾。

桃園市政府環境清潔稽查大隊勞工事務組組長邱憲正回應，桃園市僅有的焚化爐1年有2次歲修，在歲修期間便暫置垃圾置店子湖，全區垃圾量約6萬噸，8月歲修後所暫置的垃圾如今已清運2千多噸，且第2座焚化爐預計於民國110年運作，將可逐步清走垃圾。另外，目前垃圾滲出水都收集至水貯槽再返送至掩埋場，未發現溢流至下游情形。

今天下午縣議員陳新源、連郁婷及新埔鎮民代表范振揆、前竹北市代許育綸、竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添等人前往會勘，吳榮添表示，此處垃圾堆置很久，每逢下雨，肉眼可見大北坑溪變黑、還有臭味，懷疑是因垃圾滲透水排入溪裡導致。

陳新源會勘後指出，現場可看到桃園市在垃圾掩埋場上覆土，但垃圾下無帆布，若下雨垃圾水還是往下溢流，這真的很有問題，今天下午會到縣長室向縣長楊文科反映，希望縣府要協助監督、要求桃園改善。

「趕快處理，不該汙染竹縣！」吳榮添說，守護協會已經多次反映，但桃園卻無動於衷，至今都沒有處理垃圾，雖然下方雖有處理池，但遇下大雨就會溢流，希望桃園能盡快處理垃圾。