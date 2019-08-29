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影／直擊桃園垃圾山 憂心汙染下游竹縣水源

2019-08-29 17:51聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣新埔鎮民抗議，位在桃園市龍潭區的店子湖垃圾掩埋場，遇大雨汙水恐逕排霄裡溪支流大北坑溪，影響大新埔的飲用水，今天新竹縣議員、民代到現場勘查，要求桃園市做好防治措施，並且盡快處理掉店子湖堆置的垃圾。

桃園市政府環境清潔稽查大隊勞工事務組組長邱憲正回應，桃園市僅有的焚化爐1年有2次歲修，在歲修期間便暫置垃圾置店子湖，全區垃圾量約6萬噸，8月歲修後所暫置的垃圾如今已清運2千多噸，且第2座焚化爐預計於民國110年運作，將可逐步清走垃圾。另外，目前垃圾滲出水都收集至水貯槽再返送至掩埋場，未發現溢流至下游情形。

今天下午縣議員陳新源、連郁婷及新埔鎮民代表范振揆、前竹北市代許育綸、竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添等人前往會勘，吳榮添表示，此處垃圾堆置很久，每逢下雨，肉眼可見大北坑溪變黑、還有臭味，懷疑是因垃圾滲透水排入溪裡導致。

陳新源會勘後指出，現場可看到桃園市在垃圾掩埋場上覆土，但垃圾下無帆布，若下雨垃圾水還是往下溢流，這真的很有問題，今天下午會到縣長室向縣長楊文科反映，希望縣府要協助監督、要求桃園改善。

「趕快處理，不該汙染竹縣！」吳榮添說，守護協會已經多次反映，但桃園卻無動於衷，至今都沒有處理垃圾，雖然下方雖有處理池，但遇下大雨就會溢流，希望桃園能盡快處理垃圾。

連郁婷表示，針對霄裡溪的汙染，她會配合陳新源在議會的行動，今天也與同黨的桃園市議員聯繫，期望能約桃園市長鄭文燦會談，畢竟竹縣多次受桃園汙染之亂，包含關西牛欄河等問題，「找桃園市長會比較快」。

桃園市龍潭區的店子湖垃圾掩埋場遇下雨恐逕排霄裡溪支流大北坑溪，影響大新埔的飲用水...
桃園市龍潭區的店子湖垃圾掩埋場遇下雨恐逕排霄裡溪支流大北坑溪，影響大新埔的飲用水。圖／勞動黨提供
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議員陳新源會勘後指出，現場可看到桃園市在垃圾掩埋場上覆土，但垃圾下無帆布，若下雨...
議員陳新源會勘後指出，現場可看到桃園市在垃圾掩埋場上覆土，但垃圾下無帆布，若下雨垃圾水還是往下溢流。記者郭政芬／攝影
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竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添表示，此處垃圾堆置很久，每逢下雨，肉眼可見大北坑溪...
竹縣霄裡溪守護協會理事長吳榮添表示，此處垃圾堆置很久，每逢下雨，肉眼可見大北坑溪變黑、還有臭味，懷疑是因垃圾滲透水排入溪裡導致。記者郭政芬／攝影
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議員、民代等要求桃園市做好防治措施，並且盡快處理掉店子湖堆置的垃圾。記者郭政芬／...
議員、民代等要求桃園市做好防治措施，並且盡快處理掉店子湖堆置的垃圾。記者郭政芬／攝影
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今天新竹縣議員、民代到現場勘查。記者郭政芬／攝影
今天新竹縣議員、民代到現場勘查。記者郭政芬／攝影
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新竹焚化爐

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