桃園農博「三金」方序中設計「種子萌芽」形象主視覺

2019-08-29 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往桃園區興光堡壘，出席2019桃園農業博覽會主視覺發布、倒數30天宣傳活動，鄭文燦表示，桃園農博9月28日盛大舉行，邀請全國唯一「三金」設計師方序中操刀設計「種子萌芽」形象主視覺，另外，今年農博展區有5大亮點，包括低碳建築、藍海經濟、智慧農耕、綠色循環及實境解謎，要彰顯桃園農博對環保意識的重視及綠色生活的創新構想，展現桃園農業的獨特魅力。

鄭文燦說，桃園農博主視覺以永續概念延伸，由方序中「種子萌芽」作品帶動發想，為農博5大展區、16個展館發展出桃紅、金黃、草綠、深綠及藍色5種色彩，再輔以花卉桃林、穀穗、草皮田野、流動循環及科技雲端等樣貌，構成整體主視覺，呈現各展區的代表意涵。

鄭文燦指出，展館採用循環材料建構，８成以上通過低碳認證，農博園區自109年起將轉型為常態環境教育及戶外活動基地，匯集生態、能源、科技及在地文化等豐富的資源面向，代表園區轉型、永續發展的新開始。

鄭文燦表示，桃園過去是北台灣魚米之鄉，直至今天依然保有小而強的農產實力，在蔬菜、花卉、畜產、雜糧、漁產等多項指標居於領先地位，例如首屆「台灣稻米達人冠軍賽」就榮獲有機米競賽全國第一。

桃園農博不僅是農業市集，也象徵未來綠色生活的期待，更是桃園的亮點活動，展現農村再生的各項成果，例如新的漁業科技、茶葉客庄文化等，今年更引入風力發電、太陽能發電循環利用、無人自駕車在園區內展示，將帶給市民耳目一新的體驗。

新聞處長詹賀舜表示，今天宣傳活動現場發布前導動畫，是與曾製作過金馬、金鐘獎頒獎典禮包裝動態設計的dosomething Studio合作，以種子萌芽為開頭，運用大量動態效果，呈現扎根、生長、飛躍、綻放、流動、波紋等多元型態變化，輔以透明水彩的濃淡暈染，搭配輕快音樂呈現粉彩繽紛的種子世界，展現今年桃園農業博覽會所帶來的清新感受。