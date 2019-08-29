桃市班班有冷氣 九學級教室率先全部裝設

2019-08-29 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



考量九年級學生長時間待在教室準備會考，桃園市教育局去年宣布要推行「班班有冷氣」計畫，總經費高達12億，用來改善學校老舊電源及裝設冷氣，今年編列2億元，目前以九年級教室，共24校303間普通教室為施行目標，再審查有西曬等排風不良狀況學校的申請案，依迫切性撥款經費改善。

桃市教局擬定「桃園市政府教育局市屬學校電源改善暨班級冷氣裝設實施計畫」，針對國中小學推動班班有冷氣，108學年度上學期桃園市公立九年級普通教室冷氣裝設可達100%，不過由於要在校園全面裝設冷氣，將涉及電力系統設施、用電安全及契約容量等問題，考量不少學校的電源設備已經老舊，8月起委請專業電機技師到校檢視電力環境，取得各校用電評估報告，改善電源設備後才能進行冷氣裝設。

一間九年級的普通教室預計要裝設2台分離式冷氣，桃市教育設施科專員魏新奇表示，目前學校冷氣的規範為28度以上、早上10點過後才能使用，電費部分則因為台電若使用超過一定電量會改為按契約容量收費，核定的這24校已先和學生家長取得共識，採取使用者付費，在教室中裝設冷氣讀卡機，配合儲值卡使用，讓各班可以自行儲值，預計4、5年後將可完成。