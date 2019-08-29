創新！設計大師為市府員工上一堂「公部門美學攻略」

2019-08-29 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府今召集副處（局）長、第一線科長主管舉辦「設計改變新竹－公共事務的設計導入」一日教育訓練，這次跳脫以往「領導力」老命題，改以論壇形式聚焦討論城市設計，包括取經台東改造、台中綠川、林務局新形象、文化總會等經驗，邀來台創中心董事長張基義、觀光局副局長周廷彰、林務局長林華慶、文化總會副秘書長李厚慶親自授課，曝光近年公共建設成功案例的幕後秘辛。

市府指出，近幾年市府在城市美學與設計上的著墨不少，一線同仁雖累積不少在公共事務中導入設計的經驗，卻少有時間坐下來討論面臨難題，這是第一次將共識營聚焦在美學設計上，邀請2018台中花博設計長吳漢中擔任主持人，請到的講師張基義、李厚慶過去與竹市府也有許多合作經驗，在重大建設、活動與組織制度中給予專業建議，本次課程也在組織文化、創造員工光榮感、建立公部門與委託專業的機制上給予實質建議。

張基義在論壇中分享世大運、台東市城市品牌的成功整合經驗，並鼓勵公部門員工「不只要簽公文，而需在第一線跟市民溝通」，並相信專業，多進行跨領域合作，如竹市府近年已創造以為建築界創造良好合作平台，讓建築界盛傳「一流的團隊都必須來新竹市服務合作」。

周廷彰則以過去翻轉綠川的經驗作為竹市借鏡，分享綠川整治如何導入設計，在前端以客廳會、培力工作坊方式，與河川旁居民、外籍移民溝通，進而成功翻轉河川，開發系列設計商品，打造綠川專屬文化品牌。這些綠川與世大運在創新與品牌化的經驗，都是竹市在未來舉辦燈會與設計展兩大活動的重要借鏡。

市長林智堅說，常有人問他「為什麼重視設計？」，因為他相信透過規劃與設計能讓這座城市變得更好，這是他作為政治工作者的使命，時代變遷快速，公部門不能墨守成規，他舉例，為跟上年輕市民腳步，他也認真經營IG，以了解年輕人需求，這幾年透過創新、設計改變城市，也逐漸獲得市民給予的回饋，做為市府成員應能感受到在職位上的光榮與驕傲。

林智堅指出，本次課程後，將持續推動市府與專業單位合作平台，讓設計成為新竹公務文化與制度的DNA，並期勉科長了解團隊成員專長，讓適合人才發揮功能，努力在團隊中營造組織向心力，讓公務員們不只是簽合約的甲方，創造工作中的光榮感。