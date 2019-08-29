好讚！新竹縣府編預算男廁將增設尿布台

2019-08-29 16:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣政府性別平等促進委員會「社會參與組」今天召開小組會議，主持人行政處副處長朱淑敏表示，縣府明年已編列預算，將配合廁所整修工程，評估在男廁增設尿布台的可行性，希望藉由行政機關率先響應與示範，可以帶動企業界跟進，繼而增進家庭和諧，並消除性別角色的刻板印象。

行政處表示，在男廁設置尿布台確實有必要，也是未來趨勢，而縣政府目前男廁22間、女廁23間、無障礙廁所12間、親子廁所1間；另有4間哺集乳室，裡面設置有尿布台，除了方便洽公民眾需求外，也方便女性員工哺集乳使用。至於在男廁設置尿布台，小組成員皆表示確實有必要，應評估可行性，畢竟打理嬰幼兒日常生活，是做父母必需負起的責任與義務。

新竹縣文化局則表示，今年度演藝廳及美術館陸續在改建中，將配合工程在男廁設置尿布台，預計年底前可完工，相信可以為民眾帶來更便利的生活。縣府員工劉小姐對於在男廁設置尿布台，更是舉雙手贊成，她目前仍親自為9個月大的小兒子哺乳，平日上班上、下午兩時段，她會利用設於A棟的哺集乳室，安心的為兒子「存糧」做準備，她感謝縣府所設置的哺集乳室，讓她5歲的大兒子及小兒子，都可以喝母乳而健康快樂成長。