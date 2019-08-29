823戰役將領鄭立軍 向住院老兵秋節問候

2019-08-29 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



中秋佳節將至，新竹榮民服務處今天前往新竹榮總醫院探視榮民、榮眷，舉辦溫馨的「秋節饗月茶敘」活動，正好碰上高齡101歲的鄭立軍將軍，便邀請他一同參與活動，長期住院的退伍老兵們聽到鄭老將軍的問候，就如同聽到當年戰場上指揮官的精神喊話，精神為之一振，適逢九三軍人節前夕，活動別具意義。

榮服處表示，鄭立軍老將軍出生於民國8年，曾經是古寧頭及823戰役上指揮大軍的參謀長，過去也曾擔任新竹榮服處處長，去年新竹榮服處處長酆世俊，率領同仁、志工為老將軍慶祝100歲生日，老將軍就是一部見證戰爭史實與時代演變的活歷史。

酆世俊說，老將軍為國、為社會奉獻一生，令人感佩，而榮民長輩一生辛勞報效國家，應感謝他們早期對台灣這塊土地的貢獻，將他們當成親人一樣關懷與照顧，因此特別在中秋節前夕安排慰問，讓長輩們渡過一個不寂寞的佳節。

今天的活動是由財團法人榮民榮眷基金會、新竹榮服處與新竹後備指揮部及竹東、北埔、五峰等地區輔導中心攜手合作，除了安排精彩的舞蹈表演外，也準備應景的月餅給長輩品嘗。