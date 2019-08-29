87歲老阿嬤家庭代工30年 省吃儉用存200萬元捐救護車

2019-08-29 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



當年醫療資源不足及交通不便，無法挽回病逝的母親留下遺憾。桃園市87歲阿嬤王游秋香立下宏願，把悲痛化為大愛，靠微薄收入的家庭代工，一點一滴的存錢。歷經30年的努力與積蓄，終籌存了200萬元積蓄，購買一輛救護車，以她的名義捐給醫院完成夢想。

王游秋香阿嬤，今天把救護車鑰匙，交到聯新國際醫院院長黃忠智手中的那一刻，想到為了紀念過世的母親，一度激動的哽咽流淚。院長黃忠智感佩她的善心義舉，當場應允絕不會辜負王游秋香阿嬤的這份善念，會盡力救治，每個來醫院的病人。

王阿嬤得知這是創立25年聯新國際醫院，首度有個人靠多年積蓄捐贈救護車，加上她如願完成長久以來的夢想，也開心的展笑顏，與醫護人員及救護車拍照合影留念。

30多年前，王游秋香的母親半夜急病，突然全身痙攣、意識不清，當時交通、醫療不普及，叫不到救護車與計程車，延誤了治療黃金時間。母親病逝後，50多歲王游秋香心中總是感到遺憾，促使她發下宏願，有一天要捐救護車給醫院。

王游秋香表示，學經歷不足加上年紀大，無法像上班族般工作存積蓄，只能靠打零工、接家庭代工，一點一滴的慢慢存錢。包裝狗皮膏藥到手工編製藤椅都是「論件計酬」，每件只有2塊錢不到的微薄收入，王游秋香從不喊累，心想救不到自己的媽媽，也要救到更多的人。

花了25年時間，王游秋香存滿150萬元，打探得知要購買頂級救護車，至少需200多萬元，她又多花了5年的時間，聚沙成塔般慢慢籌存到200萬元目標，再透過聯新醫院社工洽談購救護車捐醫院事宜。