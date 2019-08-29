桃市5里周六辦里長缺額補選 這里「一票就當選」

2019-08-29 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市第二屆504個里長於去年底選舉出爐，由於陸續有里長因違反選罷法解職或意外過世，桃園市選舉委員會將於本周六、8月31日進行5個里的里長補選，其中，僅八德區茄苳里1人參選，為同額選舉局面，由於沒有票數門檻限制，該名里長參選人等於「一票就當選」。

今年6月間，桃園陸續有4名現任里長去世，包含八德區茄苳里長吳瑞芳、桃園區大有里長張丁元、復興區三光里長林正光與楊梅區裕成里長李鴻鈺，另外八德區竹園里王姓里長因賄選違反選罷法，經判決確定，缺額也將補選，由於補選期程相近，選委會規畫同步辦理補選。

缺額補選經登記、審查資格、號次抽籤等行政作業之後，選委會日前公布候選人名單，八德區竹園里長候選人為劉榮貴、王陳玉雪2人，八德區茄苳里長候選人為賴弘毅1人，桃園區大有里長候選人楊瑄品、蔡麗玉2人，復興區三光里長候選人為高有志、陳惠陵、林正和3人，楊梅區裕成里長候選人為鍾美貴、黃靜淑2人。

桃園市選委會副總幹事張慶彬說，31日當天將進行5個里缺額補選，從早上8點投票到下午4點，桃園區大有里設有3個投開票所、復興區三光里設置1個投開票所，其餘皆為2個投開票所，當天安排選務人員總計150人，由於為缺額補選，預估投票率在4到5成左右。