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國有土地通行便道髒亂 民代促綠美化

2019-08-29 14:43聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市平鎮區廣明路與廣平路口旁，有一處通往新勢公園的捷徑便道，往來學生及居民多，但位處中壢、平鎮區「三不管」地帶，環境髒亂雜草叢生。市議員黃敬平今邀管轄國有財產署及環保局會勘，同意公部門暫向國有財產署申請代管，再委由當地環保志工，清掃維護環境整潔。

這條產權屬財政部國有財產署的行人通行便道，是廣明路通往老街溪至新勢公園的羊腸小徑，當地居民及學生，習慣藉由這條便道通行，就不用從義民路與廣明路口的方向繞遠路，可省下不少時間，還有居民搭設種絲瓜棚架來遮陰。

平鎮區廣興里長溫秀英表示，這條長約700公尺通行便道，是廣明路通往老街溪至新勢公園的捷徑，有如羊腸小徑的便道，因位處2行政區交界，加上毗鄰國有地及私有地，在尚未爭取闢設巷道前，居民盼能整理好環境清潔，確保通行民眾及學生安全。

國有財產署表示，國有土地如有民眾擺放私人物品，會先公告請民眾自行領回或清除，待公告期限屆滿，會視為廢棄物清理，如果桃園市政府及當地區公所及里民需求希望代管，請當地區公所提出申請即可，國有財產署也樂觀其成。

環保局表示，人行道旁的私人土地，應該要做好維護，如有堆放廢棄物或雜草叢生，孳生蚊蠅影響環境衛生，會函文告知土地所有權人限期改善。

市議員黃敬平今邀財政部國有財產署，市府工務局、養工處、環保局及居民會勘，如何改善人行便道髒亂集中點環境，決議暫由中壢區公所向國有財產署申請代管，朝綠美化的方向改善。

黃敬平表示，為提供當地居民整潔舒適的人行通道，協調行政機關公部門力量介入維護，就不再髒亂沒人管，並請中壢區里長鄒富生里，發動舊明里環保志工，定期維護環境清潔。

桃園市平鎮、中壢區交界處，有條居民學生常用的行人通行便道，兩旁環境髒亂，市議員黃...
桃園市平鎮、中壢區交界處，有條居民學生常用的行人通行便道，兩旁環境髒亂，市議員黃敬平今邀國有財產局及環保局等單位會勘，如何清潔改善周遭環境衛生。記者張弘昌／攝影
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桃園市平鎮、中壢區交界處，有條居民學生常用的行人通行便道，兩旁環境髒亂，市議員黃...
桃園市平鎮、中壢區交界處，有條居民學生常用的行人通行便道，兩旁環境髒亂，市議員黃敬平今邀國有財產局及環保局等單位會勘，如何清潔改善周遭環境衛生。記者張弘昌／攝影
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人行道廢棄物老街

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