身障車主今起免申請享免繳牌照稅 桃巿2萬4千多人受惠

2019-08-29 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



身心障礙者今後不必再傻傻繳牌照稅！財政部今年發布身心障礙者使用車輛每人一輛免稅，自8月20日程式正式上線，桃園市府地方稅務局率先全國各縣市主動勾稽清查符合車輛免稅的身心障礙者，找出全市已申請、未申請的身障者車主2萬4806人，追溯今年1月1日起全部享有免申請免徵牌照稅優惠，發現其中601名身障車主每年竟照繳幾千到1、2萬元牌照稅，局長姚世昌今天上午說，該局都已「註記」全市所有登記身障者車主，今後不必再申請即可享受免繳牌照稅優惠，服務便民。

桃園市社會局、地方稅務局統計，全市領有身心障礙者手冊者8萬4545人，其中登記使用車輛總共5萬3415人，包括登記身障者車主2萬4806人、登記身障者二等親以內親屬車主2萬8609人，以1801西西到2400西西車輛每年牌照稅要繳1萬1230元，過去必須身障者車主或二等親家屬車主申請才可免繳牌照稅，往往許多身障者或親屬不知道這項租稅優惠。

地方稅務局副局長蘇蔚芳說，財政部今年4月發布新解釋令追溯今年1月1日起身心障礙者所有使用的車輛，每人一輛等合免稅，由稅捐稽徵機關主動通知免稅，不須再申請才免稅，財政府財政資訊中心開發程式自8月20日上線啟用，該局自4月就率先全國各縣市稽徵機關主動挑檔清查，發現桃園市登記身障者車主竟有601人傻傻不知道可申請免牌照稅，該局立即核算主動退稅達260 萬元。