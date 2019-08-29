失業勞工子女就學補助最高2萬4000元 9/9開放申請

2019-08-29 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



為減輕失業勞工負擔，讓子女能夠安心就學，勞動部將開放申請108學年度第1學期失業勞工子女就學補助，最高補助2萬4000元，申請期限自9月9日至10月14日，新竹市長林智堅提醒符合資格的勞工朋友，善用政府的協助資源，把握期限提出申請。

市府勞工處長黃錦源表示，8月10日前非自願離職的失業勞工，領有失業給付、綜合所得含配偶總額在新台幣148萬元以下、未請領老年給付、未參加政府促進就業措施，子女就讀於高中職或大專院校具正式學籍者，同時具備以上資格的市民，請務必備妥相關申請書表，於截止前提出申請。

勞工處說明，108學年度第1學期失業勞工子女就學補助，大專校院就學補助金比去年略為調高，私立大專院校從2萬2000元提高至2萬4000元、公立自1萬2000元提高至1萬3600元；高中職則與去年一樣，私立6000元、公立4000元。