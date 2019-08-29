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桃市社會局長請辭 出任蔡英文桃市北區競總執行長

2019-08-29 11:48聯合報 記者張裕珍╱即時報導

總統蔡英文爭取連任，縣市競選總部人事逐一到位，桃市競選總部主任委員由市長鄭文燦出任、黨部主委張火爐擔任總幹事，傳出選舉幕僚出身的市府社會局長王安邦已向市長請辭，將擔任小英總統在桃市北區的競選總部執行長。

鄭文燦今天證實此事，表示王安邦已請辭，做到8月底，9月起將由桃園市新住民聯合服務中心執行長暨參事的鄭貴華接任社會局長。

據黨部規畫，蔡英文在桃園市的競選總部將在北區、南區各設一處，傳出將分別由市府社會局長王安邦與前市議員、市府顧問黃傅淑香接任執行長，鄭文燦說，王安邦已經請辭，確認將出任北區執行長，至於黃傅淑香一職尚未確定，未來人事會配合黨中央規畫「逐步充實」。

王安邦為選舉幕僚出身，最早曾幫蘇貞昌打選戰，後留在黨內智庫工作，2014年年中，鄭文燦確定參選首屆桃園市長，便被鄭找來桃園幫忙輔選，鄭當選後跟著入府擔任政務官，陸續擔任社會局專委、主秘、勞動局長等職務，去年底鄭文燦連任後，調任市府社會局長一職。

至於9月正逢市議會開議，局處首長職位因選務變動是否影響公務運作？鄭文燦強調，沒有問題，鄭貴華對社政業務相當熟悉，過去曾任社會局副局長，並說桃園市的政務官流動率是全國最低的，幾乎都沒動，想了一想還說「政務官流動率事實上要再高一點比較好」，讓政務官可有更多歷練。

王安邦也證實已經向市府請辭，就做到8月底，「怎麼來就怎麼走」，至於總統立委選舉大選之後，是否回府？他說，就看未來選後變化，之後會全力投入地方輔選工作，尋求勝選。

桃園市政府社會局長王安邦是市長鄭文燦打選戰的重要幕僚，他確定請辭將出任小英在桃園...
桃園市政府社會局長王安邦是市長鄭文燦打選戰的重要幕僚，他確定請辭將出任小英在桃園的北區競選總部執行長。圖／本報資料照
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桃園市政府社會局長王安邦（中）是市長鄭文燦（右）打選戰的重要幕僚，他確定請辭將出...
桃園市政府社會局長王安邦（中）是市長鄭文燦（右）打選戰的重要幕僚，他確定請辭將出任小英在桃園的北區競選總部執行長。圖／本報資料照
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鄭文燦

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