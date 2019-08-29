大坡溪「血流成河」 原來是小孩打翻香腳染料

2019-08-29 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市新屋區後庄里大坡溪昨天被民眾發現溪水被染成紅褐色，乍看猶如「血流成河」，看了怵目驚心，市府環保局獲報到場稽查，確認水質尚屬正常，也無重金屬反應，研判為色料所致，再追至上游勘察，發現一處香鋪工廠有排放桃紅色廢水情況，才知道是業者小孩不慎打翻香腳染料，由於調料濃度高，才會造成大坡溪染色汙染，將依違反水汙染防治法第30條規定，處業者3萬到300萬元不等罰款，並限期於9月4日傍晚5點前將受汙染區域清理完成。

新屋民眾昨天發現溪水被汙染恐影響農作灌溉，紛紛向市府環保局陳情，環保局獲報後，立刻趕往新屋區觀海路一段與觀海路二段交界處大坡溪勘查，發現河段水色呈淡紅色，量測溪水水質尚屬正常，以重金屬試紙銅鎳檢測未有重金屬反應，當時研判可能為色料所致。

稽查人員沿大坡溪至上游勘查，確認為新屋區後庄里一間香鋪工廠釀禍，業者表示因為在清理香腳染色鍋，小孩不慎打翻，才讓高濃度的香腳染料不慎流至後方溝渠，相當抱歉。