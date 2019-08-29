民進黨台中第5選區立委提名生波 林佳龍成箭靶

2019-08-29 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



民進黨秘書長羅文嘉在臉書上透露交通大學助理教授莊競程即將參加台中市下屆第5選區立委選舉，此舉引起同樣有意參選的前台中市議員劉國隆不滿，批評負責台中市提名的交通部長林佳龍已讓此區提名「國民黨化」，失去民進黨創黨價值。剛加入民進黨並成立競選辦公室的楊宗澧也說，該積極爭取的民主權利，他也會勇敢表達意見。

林佳龍幕僚指出，不回應這些批評，一切尊重黨中央決定。

劉國隆和楊宗澧都表示，希望黨中央舉辦民調，公開公平決定提名人選。劉國隆甚至放話，如果只是少數人操控，不僅可能影響總統大選，他也不排除以任何形式參選到底。

劉國隆指出，他自4月起就反映黨中央應透過民調和協調方式決定參選下屆第5選區立委選舉的最適當人選 ，但黨中央一直態度不明，負責台中提名作業的交通部長林佳龍也從未出面協調，卻突然推出莊競程參選，手法如同上次同選區補選，王義川未參與協調，後來卻硬推上陣，落得大敗。

他說，此選區想參選者眾，協調都不見得能凝聚各黨派，何況是不協調就逕推屬意人選。他批評，林佳龍已讓此區的提名作業國民黨化。

楊宗澧曾任國際特赦組織台灣分會秘書長、民間司法改革基金會執行祕書。他表示，會尊重黨內中執會的最後決議，但在中執會未決議前，該積極爭取的民主權利，他會勇敢表達意見。