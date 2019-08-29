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苗縣石虎族群調查 義消協會得標 農業處與學術團隊結合

2019-08-29 10:17聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗縣議會在今年第一次定期會通過2年各5百萬苗栗縣石虎族調查案，由「苗栗縣義勇消防總隊協會」得標，苗縣議員曾玟學說，標案資訊會容易讓人誤解，希望農業處將評選過程理由說明清楚，消解民眾疑慮。苗縣農業處副處長陳樹義說，苗縣義勇消防總隊協會與屏科大教授裴家騏等人組成研究團隊執行計畫，結合義消，也培育社區保育石虎觀念種子，進而影響周邊的人。

農業處長陳錦俊說，該標案有兩個單位投標苗栗縣義勇消防總隊協會、野聲環境生態顧問公司，經評選後，由苗栗縣義勇消防總隊協會得標，多數委員認為，義勇消防協會有共同主持人，包括屏科大教授裴家騏、陳貞志與華梵大學老師賴玉菁的研究團隊，還有國外的團隊，共同執行，借重義消協會分布在18鄉鎮市的基層義消成員參與，讓石虎保育教育普及到基層，有其優勢。

陳錦俊說，內部分工他們可能協調好，學術研究、技術方面由教授指導，勞務部分，教授會指導義消成員們，如何架設、監測、回收，可能由義消協會執行，義消有非常綿密人力。

農業處副處長陳樹義說，標案是公開評選可受公評。研究團隊教授親自到場說明，結合苗栗縣18鄉鎮市的義消們執行，有機動性，也能落實保育石虎觀念的種子，研究團隊教導如何架設等執行面，培植保育石虎觀念。

苗縣議員曾玟學說，從標案資訊的確會造成誤解，石虎議題又是全國矚目，義消協會團隊找屏科大教授裴家騏、陳貞志和華梵大學教授賴玉菁，他們都具石虎專業，希望農業處清楚說明，是怎樣的合作機制，讓資訊透明公開。

曾玟學說，希望農業處將評選過程和評定理由說明清楚，消解疑慮，他也期待老師的專業與義消配合能讓案子有好的結果。

苗縣農業處自然生態保育科長張葦說，苗縣石虎族群調查，針對苗栗縣18鄉鎮市普查，屏科大教授裴家騏是共同計劃主持人之一，有老師們的研究專業與義消在地團隊優勢，培育保育觀念和技能。

苗栗縣農業處長陳錦俊今說明標案過程。記者劉星君／攝影
苗栗縣農業處長陳錦俊今說明標案過程。記者劉星君／攝影
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石虎苗栗縣屏科大

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