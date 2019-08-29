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影／不再被取笑！超商要來了 苗栗西湖鄉民圓夢

2019-08-29 07:40聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣西湖鄉是國內極少數沒有便利超商的鄉鎮市，但最近已傳出「喜訊」，業者預計10月在西湖分駐所附近開設門市，消息傳出讓不少鄉民充滿期待，有人開心說「真好！再也不會被取笑了。」

西湖是苗栗縣最著名的文旦產區，過去曾多次獲全省環境清潔競賽優勝，還贏得「環保之鄉」美譽，鄉內充滿純樸的客家農村風情，山明水秀，過去人口曾多達一萬多人，但近年不斷下滑，目前僅剩約7000人設籍。

多年來，西湖鄉始終沒有任何一家便利超商，也是全縣迄今唯一沒超商的鄉鎮市，一再成為話題，甚至被鄉民埋怨鄉內「落後」，此外，西湖鄉早年也只有台1線、苗119線路口有紅綠燈號誌，近年已增為3處；日前更有鄉民發現連Google地圖，西湖都被誤植為「溪湖鎮」，經鄉公所發文要求，最近Google地圖也已更正，一度成為熱議話題。

超商業者最近公開徵求「西湖鄉門市」工作夥伴，鄉公所特別向業者查證，並在鄉內社群網站分享徵才訊息，鄉民一片歡喜留言說「開心」、「好感動」、「終於有小七了」，也有人說「希望這回是真的」。

西湖鄉長高阿賜表示，他與業者連繫過，超商籌設中，鄉親聽到消息都很高興，這間超商是直營店，進駐鄉內盼帶動鄉內發展，鄉內以往都是傳統「柑仔店」，有的經營者都已相當年邁或數代經營，估計各村總數約10家，古早味的柑仔店也是鄉內一項特色。

李姓鄉民說，鄉內沒超商，要訂票取票、收寄包裹、影印等多元服務，過去都得到後龍鎮十班坑，鄉內如有便利超商，真的方便許多。

在西湖鄉店仔街經營雜貨店逾半世紀的蘇鼎坤說，鄉內有超商進駐算是一種進步，也滿好的，他倒不擔心生意會受衝擊，畢竟鄉下都是一些老客戶，流動的消費者較少；鄭姓雜貨店老闆則認為，鄉內消費人口固定，有超商進駐後，生意多少會有影響。

西湖鄉雖是全縣最晚有超商進駐的鄉鎮，但縣內首間連鎖咖啡「星巴克」4年前卻是率先在西湖境內開店，吸引許多外鄉鎮居民來消費，只是地點是在國道3號西湖服務區內，與鄉民反而有「距離」。

苗栗縣西湖鄉已有超商業者籌設「西湖鄉門市」，地點在分駐所附近。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉已有超商業者籌設「西湖鄉門市」，地點在分駐所附近。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣西湖鄉是國內少數迄今沒有超商進駐營業的鄉鎮市，最近傳出10月間有超商將開幕...
苗栗縣西湖鄉是國內少數迄今沒有超商進駐營業的鄉鎮市，最近傳出10月間有超商將開幕營運，讓許多鄉民充滿期待。記者胡蓬生／攝影
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超商苗栗縣國道

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