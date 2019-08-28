苗栗北橫橋墩下竟成「垃圾天堂」 議員批：縣府管理疏失

2019-08-28 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議員陳光軒近期接獲民眾陳情，苗栗縣北橫公路最後一哩路「頭份雞心壩至三灣段」高架陸橋下方近1年來遭人惡意傾倒廢棄物、土方。圖／陳光軒提供 分享 facebook 苗栗縣議員陳光軒、議員黎煥強近期接獲民眾陳情，苗栗縣北橫公路最後一哩路「頭份雞心壩至三灣段」高架陸橋下方近1年來遭人惡意傾倒廢棄物、土方。苗縣府工務處直到今天接獲議員反映，到場現勘才發現遭傾倒廢棄物，苗栗縣議員陳光軒批，縣府管理疏失，長久以來施作工程卻不知道工程基地遭不肖人士傾倒大量廢棄物，痛斥「非常誇張」。

苗栗縣議員陳光軒、議員黎煥強，近期都接到民眾反映，雞心壩到三灣段高架陸橋下方遭人惡意傾倒廢棄物。黎煥強說，附近民眾告訴他，上周有看到有大卡車偷倒後，將廢棄物品堆置路邊再用怪手堆到橋墩下方。今現場會勘會同環保局到場。

陳光軒則痛批，這些傾倒廢棄物品，絕不是1、2天造成。且在傾倒堆置的廢棄物品一旁，還擺放縣府堆置合法土方，縣府設置圍籬、鐵門上鎖，還有鋪網蓋住，讓人相當諷刺，「一線之隔」，「站在垃圾山上，左手是垃圾，右手是堆置合法土方」批縣府視而不見。

縣府工務處表示，今接獲議員陳情後才發現橋墩底下遭非法堆置廢棄物品，會調閱周邊相關監視器，循線查找堆置行為人。

陳光軒說，他要求縣府應責成工務處會同環保局、警察局儘速調查。現場堆置廢棄物品包括有馬桶、廢棄磁磚、廢輪胎等，面積約兩三百坪，堆置高度約有兩層樓高，依廢棄物清理法非法堆置事業廢棄物，最高可罰300萬元。

今年1月，苗栗縣北橫公路在斗煥坪至三灣段工程，也傳出內灣段路基土方夾雜垃圾，縣議員陳光軒到場質疑工程弊端，要求政風單位徹查究責；縣府工務處當時說，承包商這批土方未能從源頭控管好，已要求提檢討報告及改善料源控管，責成監造單位加強監督。