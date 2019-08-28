桃園航空城有譜！進入區段徵收 九成九居民要配地

2019-08-28 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園航空城土地協議價購爭議後，即將邁入土地區段徵收實質作業，「桃園航空城有譜！」桃園航空城地方促進會提出地上物補償標準，市長鄭文燦今天表示，高達九成九居民等待區段徵收配地，確認農地分配百分之四十一、重畫農地分配百分之四十六、建地1坪換1坪，他要求安置土地早一點配地，讓居民有適當土地重建，保障原有權益。

桃園航空城土地協議價購說明會已在本月25日結束，航空城徵收居民不滿土地協議價購查估太低連署陳情，鄭文燦提出三大原則指示地價區段徵收縮小標準差回應。市府調查同意土地協議價購居民僅百分之零點三、同意區段徵收居民高達百分之九十九點三，桃園航空城地方促進會理事長林有財今天下午說，市府同意區段徵收時重新調整地價，多數居民參與區段徵收配地。

桃園市府、交通部民航局決定，桃園航空城第一期「蛋白」特定區、機場第三跑道「蛋黃」特定區分別自9月17日及9月24日起，在大園區各舉辦11場次蛋白、蛋黃區區段徵收公聽會，聽取土地所有權人及關係人意見表達意見。地政局長陳鍚禎說，土地區段徵收補償查估會檢討差距太大地價，預定9月10日將邀集航空城徵收戶、民代說明地上物補償和抵配地作業。