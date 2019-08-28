桃園首間社宅9月將開放入住 1樓將設庇護工場

2019-08-28 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園首間社會住宅中路二號將於9月下旬開放入住，一樓公共空間確定將設置公托、庇護工場，其中庇護工場近日由市府勞動局通過評選，由一間在新北有設立印刷庇護工場經驗的廣告公司出線，將在桃園設點聘雇6名身障員工，預計年底營運。

桃園第一階段社會住宅規畫12處，近年陸續發包興建，其中最早開工的社宅中路二號已經完工，212戶歷經評點、抽籤已滿租，租金從5千7百元到1萬6千元不等，目前正在辦理驗收，預計9月10日到12日跟承租戶進行點交、簽約公證等事宜，最快20日就能拿到鑰匙入住。

中路二號社宅開放入住，具指標意義，一樓大廳空間也規畫公共托嬰中心、庇護工場進駐，由於招標、徵選有其行政流程，時間趕不及與住戶一起進駐，皆預計年底前開放營運。

市府勞動局身障就業科指出，桃園市現有7間庇護工場，首間社宅一樓也規畫庇護工場進駐，經公開徵選法人或事業機構評選後，由台灣聚美廣告事業有限公司出線，該公司在新北中和設立庇護工場，從事設計、印刷、代工等服務，將到桃園設置禾風文創印刷庇護工場。

身障就業科長洪俊揚說，社宅地點離市區有段距離，且鄰近消防局與加油站，原有鼓勵其他基金會等機構投件，但最後僅該間廣告公司參與評選，考量該公司有新北設庇護工場經驗，主力客群為公司行號或學校單位等，經審查確定通過評選，勞動局將輔導取得設立許可。