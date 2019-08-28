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父母陪伴激發天賦 鋼琴少女許天珩國際賽獲獎

2019-08-28 19:13中央社 苗栗縣28日電

苗栗縣15歲鋼琴少女許天珩暑期代表台灣赴日韓參加國際鋼琴及音樂大賽獲獎，今天接受縣長徐耀昌表揚。她的母校公館國小老師說，學琴除靠天賦、勤練，父母陪伴也是重要關鍵。

3歲起接觸鋼琴的許天珩是苗栗市子弟，國小畢業於公館國小音樂班，考進台中市雙十國中音樂班，主修鋼琴、副修小提琴，學習路上參賽、獲獎無數，今年除順利考上中部地區音樂班第一志願「台中二中音樂班」。

許天珩7月間更代表台灣參加2019年第23屆日本浜松PIARA國際鋼琴大賽，榮獲Senior A組（國中組）第3名及蕭邦特別獎，另外，日前赴韓國釜山參加韓國亞洲音樂藝術家大賽，贏得優勝。

許天珩今天由父母及公館國小鋼琴教師林佳蓉陪同，到縣府接受縣長徐耀昌接見表揚，徐耀昌誇讚她是「苗栗之光」；許天珩現場示範演奏約克．鮑文（YorkBowen）作品「觸技曲」，輕快旋律隨指尖流洩，展現靈活彈奏技巧，這也是她在日本總決賽從該組30名國際菁英選手中脫穎而出的自選曲。

許天珩是家中獨女，父母都從事教職。母親陳芸娟指出，為讓女兒增加與同儕相處機會，自小鼓勵她嘗試繪畫、打擊樂、鋼琴等不同才藝課程，從多元試探中展露對鋼琴的喜好與天賦，國小接受鋼琴術科老師林佳蓉指導更是進步神速。

多年來，許天珩堅持每天練琴至少1.5小時，學琴過程也曾遭遇瓶頸。陳芸娟說：「家人陪伴十分重要」，特別是父親許英和對掌上明珠極富耐心，還會學大象邊哄邊玩，陪孩子練習。

林佳蓉指出，許天珩鋼琴學習表現總是進度超前，上課前必定將曲子預習妥當，全力以赴，學習新曲、背譜速度很快，同時主動積極詢問參賽，多年下來累積曲量龐大。

林佳蓉說，看過許多學琴的孩子，除了興趣和天份，父母家人能否堅持陪伴更是重要關鍵，「練琴終究是孤單的，能陪孩子練琴絕對是一大助力」，這對現代忙碌雙薪父母而言，相當不容易。

徐耀昌韓國菁英

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