鄭文燦美食外交 請美國訪問團喝珍奶、吃大溪豆干

2019-08-28 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



美國密西西比州州長布萊恩近日率團訪台，希望促進台灣與密西西比州農業、生技醫療、機械製造及網路安全等產業的交流及合作，今天一行人訪問桃園，參訪虎頭山創新園區等處，市長鄭文燦率市府團隊接待，還招待對方吃大溪豆干、喝珍奶，用美食拉近彼此的距離，布萊對台灣獨有的小吃，大讚口感特別，並說對桃園留下深刻印象，「交到新的好友」。

密西西比州州長布萊恩 （Hon. Phil Bryant）訪台，一行人有農業廳廳長吉普森（Andy Gipson）、經濟發展廳廳長麥庫勞（Glenn McCullough）、經濟發展廳國際貿易處處長巴克絲（Rose Boxx）、農業廳副局長威廉森（Ginger Williamson）、州長辦公室國際暨聯邦事務顧問波肯（John Bartley Boykin）、經濟發展廳國際貿易資深經理巴若斯（Garic Barrosse）等人同行。

鄭文燦說，桃園地處國際交通門戶，是國際機場所在地，鄰近台北港，往美的貨船船隻多從此進出，台灣和美國既是戰略、民主更是科技合作上的夥伴，關係密切，雖然「雙方語言不同但價值相近」，桃園在美南地區姊妹市有達拉斯，希望未來和密西西比州有更多交流。

鄭市長表示，桃園在工業產值高，MIT不只代表台灣製造，Made in Taoyuan桃園特色也備受注目，2019桃園農業博覽會將於9月28日至10月27日於新屋區登場，規畫特色產業、農事生產、農村生活、環境永續、智慧科技等五大主題展區，屆時也將邀請密西西比州訪賓參加。

布萊恩在市府安排之下，訪團成員今天早上到虎頭山創新園區參訪，了解桃園在自駕車研究並進行多場景自駕模擬，他說，密西西比州內也有許多汽車大廠，深切了解製造世界級汽車的重要性，肯定台灣在汽車產業也有長足發展。