影／「鬼工作」敢應徵嗎？六福村發英雄帖徵百人當鬼

2019-08-28 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



迎接即將到來的萬聖節，六福村號召全台敢秀、愛熱鬧、腦中還有千種大膽、充滿創意、千奇百怪嚇朋友鬼點子的「鬼王」，猛鬼團隊限額招募100個名額，穿梭在園區，讓園區充滿高分貝驚聲尖叫，包含鬼王陪遊客搭上宛如屍速列車的笑傲飛鷹，或是參加惡靈狂歡派對，邀請民眾參加北台灣下半年度最恐怖又最有趣的打工。

六福村行銷經理黃淑芳說，六福村連續3年推出的萬聖節慶典活動「墓碑鎮」令遊客十分驚艷，今年猛鬼們將會出沒在10月1日起跑的六福萬聖節慶，滿滿一個月的主題活動，而這項「鬼」工作適合鬼靈精怪的朋友來挑戰，經審查錄取後，將有專業特殊化妝老師教學如何變成一副鬼模樣，並安排豐富的肢體訓練、驚嚇訓練等課程，工作期間更提供免費餐點。園方指出，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試。

這是一份擁有充分舞台的工作，戲劇系、表演科系學生將優先錄取，通過履歷第一階段的朋友將接獲面試邀請，接受「驚嚇測試」項目包含情境演技、角色投入和劇本演繹等測試，擁有其他特殊專長如體操、特技更是加分條件。活動詳情及優惠，歡迎至六福村官網http://www.leofoo.com.tw/village/ 、或FB粉絲專頁http://www.facebook.com/leofoovillage查詢。