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竹縣公布縣政顧問團隊 宣明智、林光華等都在列

2019-08-28 15:33聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣今天公布縣政顧問團隊，由縣長楊文科親自頒發聘書給203名來自黨政軍、產官學界的仕紳專家。這次不少來自於竹科人士，建立起竹縣與竹科橋梁，民進黨大老、前縣長林光華也罕見成為國民黨籍縣長的顧問團，他說「不分政黨、理念相合，他就支持」。

楊文科今天向顧問團談施政願景與進度，這次顧問團隊有前縣長邱鏡淳、前縣長林光華，聯電榮譽副董事長宣明智、樂華科技董事長佐佐木大輔等人，楊文科說，盼未來縣政顧問擔任分身，協助縣政推動、向民眾說明政策，團隊的各種意見、經驗，都是施政重要參考依據，將責成民政處擔任聯繫窗口，並建立一個縣政顧問LINE群組，歡迎隨時給予指導。

楊也談到，拚經濟方面有「3支箭」AI智慧園區、台灣知識經濟園區、大竹東科技園區計畫，加上「2小箭」興建焚化爐，竹北生命禮儀園區，已如火如荼地進行中。「重文教」則有國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜、英語教育向小一延伸實施等，將持續落實推動社會福利、交通方面等政策。

宣明智說，這次很多竹科相關人士加入縣政顧問，代表竹科對縣府將來發展，會投入更多的關注，透過他們的智慧、經驗可帶出縣府地方快速成長的動能。另外，竹科面臨到基地不足，對廠商來說，若能就近在新竹發展將最有效果，楊縣長提出3支箭的計畫，能帶動新的土地資源與建設，吸引更多的人才來竹科發展。

佐佐木大輔說，他居住在新竹有18年的時間，家中3個孩子也於此成長，這裡不管是治安、生活機能方面條件都很好，很高興有機會回饋給這個城市，未來會致力協助擔任日本與竹縣的溝通橋梁。

前縣長林光華是民進黨大老，這次罕見未拒絕國民黨籍縣長邀請擔任縣政顧問，他說自己於20年前規畫的理想，楊縣長將逐步實行，包含璞玉計畫和台大醫學中心等，他也認同縣府公辦區段徵收大竹東科技園區計畫用地(原園區三期)，來填補社福支出的財政缺口，強調不分黨派、支持理念相合的縣長。

聯電榮譽副董事長宣明智說，這次很多竹科相關人士加入縣政顧問，代表竹科對縣府將來發...
聯電榮譽副董事長宣明智說，這次很多竹科相關人士加入縣政顧問，代表竹科對縣府將來發展，會投入更多的關注。記者郭政芬／攝影
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前縣長邱鏡淳今天也到場，成為縣政顧問，支持縣府團隊繼續向前。記者郭政芬／攝影
前縣長邱鏡淳今天也到場，成為縣政顧問，支持縣府團隊繼續向前。記者郭政芬／攝影
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前縣長林光華也罕見成為國民黨籍縣長的顧問團，他說「不分政黨、理念相合，他就支持」...
前縣長林光華也罕見成為國民黨籍縣長的顧問團，他說「不分政黨、理念相合，他就支持」。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科民進黨

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