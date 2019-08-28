竹縣公布縣政顧問團隊 宣明智、林光華等都在列

2019-08-28 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣今天公布縣政顧問團隊，由縣長楊文科親自頒發聘書給203名來自黨政軍、產官學界的仕紳專家。這次不少來自於竹科人士，建立起竹縣與竹科橋梁，民進黨大老、前縣長林光華也罕見成為國民黨籍縣長的顧問團，他說「不分政黨、理念相合，他就支持」。

楊文科今天向顧問團談施政願景與進度，這次顧問團隊有前縣長邱鏡淳、前縣長林光華，聯電榮譽副董事長宣明智、樂華科技董事長佐佐木大輔等人，楊文科說，盼未來縣政顧問擔任分身，協助縣政推動、向民眾說明政策，團隊的各種意見、經驗，都是施政重要參考依據，將責成民政處擔任聯繫窗口，並建立一個縣政顧問LINE群組，歡迎隨時給予指導。

楊也談到，拚經濟方面有「3支箭」AI智慧園區、台灣知識經濟園區、大竹東科技園區計畫，加上「2小箭」興建焚化爐，竹北生命禮儀園區，已如火如荼地進行中。「重文教」則有國中小免費營養午餐加碼有機蔬菜、英語教育向小一延伸實施等，將持續落實推動社會福利、交通方面等政策。

宣明智說，這次很多竹科相關人士加入縣政顧問，代表竹科對縣府將來發展，會投入更多的關注，透過他們的智慧、經驗可帶出縣府地方快速成長的動能。另外，竹科面臨到基地不足，對廠商來說，若能就近在新竹發展將最有效果，楊縣長提出3支箭的計畫，能帶動新的土地資源與建設，吸引更多的人才來竹科發展。

佐佐木大輔說，他居住在新竹有18年的時間，家中3個孩子也於此成長，這裡不管是治安、生活機能方面條件都很好，很高興有機會回饋給這個城市，未來會致力協助擔任日本與竹縣的溝通橋梁。