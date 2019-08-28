親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國3桃園龍潭南下路段貨車擦撞釀1傷 車流回堵

李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市多元閱讀活動31日登場，市府以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向活動，讓生活處處有閱讀，閱讀即是生活，享受書香城市，戀上閱讀。

另外，受到親子期待的bookstart閱讀起步走閱讀禮袋贈送活動已經登場，設籍新竹市家中有0至5歲的嬰幼兒，家長可幫孩子至圖書館辦借閱證，即可獲得裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋。

市府文化局今天辦「囡仔作伙來讀冊，生活戀上閱讀」記者會宣傳系列活動，並舉行閱讀禮袋贈送儀式，副市長沈慧虹說，擁有強健體魄與累積豐富知識對小朋友很重要，市府積極推動培養小朋友運動及閱讀習慣，讓閱讀無所不在，竹市有很多的愛書人，需要更好的閱讀環境，總圖已著手規畫籌建，未來不僅是城市新地標，更是知識的象徵。

文化局指出，多元閱讀活動31日起持至11月17日長達2個半月，內容分愛．親子、愛．樂齡、愛．文學、愛．土地與本土語言5大系列，多達80場次，透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等多元體驗，讓各年齡層、族群的市民共享求知的喜悅與領略人文之美。

愛．親子系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等；愛．樂齡系列規畫禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等;愛．文學系列深入校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說，並辦風城文學講堂，還有科普、養生保健與親子3場主題書展。

愛．土地系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌；本土語言系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀等。

首場活動LOVE閱讀日31日下午3時半在文化公園舉辦，邀10組親子家庭在草地設置愛書童樂會，布置親子小書房讓孩子分享喜歡的繪本或文學作品，也有說故事、 親子拼圖桌遊與解謎遊戲等攤位，還有親子動次動、閱讀小劇場、草地音樂派對等表演，並準備500支枝仔冰邀親子同樂，詳情可上網https://culture.hccg.gov.tw查詢或電洽03-5426508。

新竹市多元閱讀活動31日登場，以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對...
新竹市多元閱讀活動31日登場，以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對不同族群規畫各式特色講座。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市副市長沈慧虹（左）贈送裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋給5歲以下的嬰幼兒。...
新竹市副市長沈慧虹（左）贈送裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋給5歲以下的嬰幼兒。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市多元閱讀活動31日登場，以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對...
新竹市多元閱讀活動31日登場，以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對不同族群規畫各式特色講座。圖／新竹市政府提供
分享
新竹市副市長沈慧虹（左）贈送裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋給5歲以下的嬰幼兒。...
新竹市副市長沈慧虹（左）贈送裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋給5歲以下的嬰幼兒。圖／新竹市政府提供
分享

親子新竹文化局

相關新聞

閩南人也會講「恁仔細」 三義鄉公所衝客語認定百分百

2019-08-28 16:57

竹縣公布縣政顧問團隊 宣明智、林光華等都在列

2019-08-28 15:33

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

招募培訓最強導覽員 大溪老街風景區2.5小時全程英語

2019-08-28 11:36

苗縣醫師荒 陳時中：推醫學中心支援

2019-08-28 00:11

暑假尾巴 來竹市欣賞藝文演出

2019-08-27 23:42

桃市原民照服員培訓 60人通過

2019-08-27 23:35

竹縣綠美化 改善人行道、纜線下地

2019-08-27 23:05

鼓勵及早接管 桃市祭「三免一補」

2019-08-27 23:02

下水道施工 科技監控隨時回報

2019-08-27 22:57

地景藝術節將開跑 外國藝術家率30志工製石膏手模

2019-08-27 18:35

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

埔心溪先防災再親水 鄭文燦：加機場20億整治高枕無憂

2019-08-27 16:23

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15

竹市仲夏藝文季壓軸場 采風樂坊周六磅礡登場

2019-08-27 12:50

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

大叔警露「臉」 狂吸2萬粉

2019-08-27 23:52

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

影／基隆月眉土資場只收半天 信義市場工程延宕攤商抱怨

2019-08-28 14:59

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

雲林偏鄉學生英語難得榜首 張嘉郡貼紅榜祝賀

2019-08-27 19:57

熱啊！彰化縣今天最高溫是36.4度

2019-08-28 15:35

六龜飄惡臭 民怨「不能住了」

2019-08-27 23:46

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

蘆洲仁愛公園年久失修 民代協助修繕

2019-08-27 20:10

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

影／通了！如畫美景的三星安農溪 17.2公里北岸車道貫通

2019-08-28 14:11

盧秀燕重磅整軍 中市府新聘2副秘、調換4局長

2019-08-27 23:39

美食平台進駐嘉義／3天2起外送員車禍 安全誰把關?

2019-08-27 23:54

竹縣綠美化 改善人行道、纜線下地

2019-08-27 23:05

屏縣小黃公車九月推出全新服務 搭一次只要10元

2019-08-28 15:35

花蓮六十石山花海 赫見龍捲風

2019-08-28 00:14

舊牆老窗竹籬笆 虎尾老眷村復活

2019-08-27 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top