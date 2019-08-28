竹市多元閱讀活動31日登場 5歲以下可獲贈閱讀禮袋

2019-08-28 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市多元閱讀活動31日登場，市府以「生活．戀上閱讀」為主題，將閱讀與生活連結，針對不同族群規畫各式特色講座，包含親子、青少年、女性與新住民、樂齡等多面向活動，讓生活處處有閱讀，閱讀即是生活，享受書香城市，戀上閱讀。

另外，受到親子期待的bookstart閱讀起步走閱讀禮袋贈送活動已經登場，設籍新竹市家中有0至5歲的嬰幼兒，家長可幫孩子至圖書館辦借閱證，即可獲得裝有寶寶圖書、閱讀手冊的閱讀禮袋。

市府文化局今天辦「囡仔作伙來讀冊，生活戀上閱讀」記者會宣傳系列活動，並舉行閱讀禮袋贈送儀式，副市長沈慧虹說，擁有強健體魄與累積豐富知識對小朋友很重要，市府積極推動培養小朋友運動及閱讀習慣，讓閱讀無所不在，竹市有很多的愛書人，需要更好的閱讀環境，總圖已著手規畫籌建，未來不僅是城市新地標，更是知識的象徵。

文化局指出，多元閱讀活動31日起持至11月17日長達2個半月，內容分愛．親子、愛．樂齡、愛．文學、愛．土地與本土語言5大系列，多達80場次，透過閱讀、手做、走訪、講座與書展等多元體驗，讓各年齡層、族群的市民共享求知的喜悅與領略人文之美。

愛．親子系列談嬰幼兒閱讀、親子共讀、微寫作、科學遊戲及動畫播映、親職教育等；愛．樂齡系列規畫禪繞畫、陶笛入門與植物染體驗、苔球手做等;愛．文學系列深入校園，與青少年談自由主義等哲學思想與社會政治批判、推理小說，並辦風城文學講堂，還有科普、養生保健與親子3場主題書展。

愛．土地系列以散步新竹的概念帶領認識舊港、孔廟與香山的過往風華與人文風貌；本土語言系列則有透過童謠學母語、客語詩歌、原住民文學的賞析、文學館舍走讀等。