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全國泰雅族運動會在新竹縣 展現傳統文化

2019-08-28 15:26中央社 新竹縣28電

新竹縣五峰鄉公所將辦全國泰雅族運動會暨傳統技藝賽，鄉長葛忠義今天表示，參賽選手超過1300人，除體育賽事，還有射箭、拔河、鋸木等技藝競賽，藉由賽事展現泰雅族傳統文化。

五峰鄉公所今天請泰雅青年，將手中聖火傳遞到新竹縣政府，由副縣長陳見賢代表接下，為活動拉開序幕。陳見賢今天表示，賽事將在9月27日及28日於新竹縣體育場舉行，由全台9個泰雅族鄉區共同參賽，共計選手超過1300人，期許透過賽事也讓年輕一輩的泰雅族人，認識泰雅傳統技藝與文化。

葛忠義今天指出，在賽事正式開始前，公所在9月18日到20日進行聖火傳遞任務，將從五峰鄉和平部落，先進行部落祈福儀式，接著取火出發，往桃園復興、新北烏來、宜蘭南澳、宜蘭大同、新竹尖石、苗栗泰安、南投仁愛、台中和平共9個鄉區。

葛忠義說，透過聖火傳遞，同時也向祖靈祈求活動順利，並展現泰雅族團隊精神，也感謝各級單位協助幫忙。

他表示，賽事2天期間，在新竹縣體育場2號停車場，展售在地五峰鄉泰雅美食，農特產品、原住民手工藝品等，讓民眾品嚐風味餐，也體驗泰雅族手工藝，並能欣賞原住民的傳統樂曲與舞蹈。

葛忠義說，9月27日晚間在竹縣體育館將辦選手之夜晚會，也邀請歌手王宏恩、呂薔等演出，也邀請民眾在選手之夜，一起來享受泰雅美食及音樂饗宴。

泰雅族新竹

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