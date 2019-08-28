台中少輔會宣導反毒 家長向志工說「還好小孩念私校」

2019-08-28 14:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



目前正值暑假青春專案期間，台中市警局少年隊與少輔會從8月開始，也都會在每周三與愛買復興店擺攤，進行反毒的教育宣導，至今已舉辦4次，每次的擺攤家長與學童的反應良好，每次準備的50分宣導品都會發完。

不過，在宣導時，也有少輔會的社工遇到不少家長慶幸「現在毒品這麼多，還好我小孩念私校」，引發公私立學校對於毒品教育的論戰，社工會趁機灌輸家長觀念，認為不論公立、私立學校，都對反毒教育十分重視，希望家長不要忽略教育人員的用心。

台中市警局少年警察隊與少輔會為宣傳反毒教育，與愛買復興店合作，從8月至10月止，每逢周三的下午1點辦至5點，都會在復興店的服務台前設置宣導攤位，利用仿真毒品和互動式的遊戲教具，讓量販店內往來的市民認識時下新興毒品和其他青少年易觸犯的犯罪議題，藉此培養民眾對青少年預防犯罪的敏感度及相關認知。另在宣導過程中加入親職教育內容，提升社區家長親職互動的技巧和能力，進而擴大法律宣導效益。

有少輔會的社工表示，現在正值暑假期間，家長帶著子女到賣場消費的機會多，因此攤位十分熱門，每次準備的50分宣導品都會發光，迄今已舉辦4次，也曾經遇過向家長與學童介紹時下的新興毒品時，就有家長憂心，現在毒品這麼多，包裝的又像糖果、食品，不斷對著自己的子女耳提面命「陌生人給的東西，千萬不能吃，有毒知道嗎？」

有社工透露，遇過家長在宣導時直接說，「毒品真可怕，還好我小孩是念私立學校，不用擔心小孩被毒害」，但她也會趁機向家長宣導，時下的台中市的各級學校，不論公立、私立，對於反毒教育都十分重視，不會因為小孩讀公立、私立學校而有所差別，請家長放心。