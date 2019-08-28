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竹市動物園導覽留下回憶感動 昆蟲氣象館10月底開幕

2019-08-28 12:57聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹市立動物園暑期舉辦12天、24梯次河馬樂樂入新厝導覽活動，今天落幕，參加的大小朋友依依不捨跟樂樂說再見，卡片上寫下感動與祝福，與員工高喊「樂樂我們年底見！」，市府產發處吳甲天說，半個月來超過千人在動物園留下美好回憶，年底開園將搭配市集、音樂會、耶誕節點燈等活動，舉辦盛大的動物嘉年華會。

園長楊家民說，這次環境教育策展導覽活動，市民的回饋讓園方非常感動，每場活動結束後，都踴躍寫下許願小卡「永續經營數百年！我還要帶曾孫來」、「恭喜你換新家了！那裡很大、很舒服吧！」。

有小朋友寫到「很高興今天一早起床就來看到海豹……」錯把樂樂當成海洋生物，楊家民笑說，開園後的生命教育、動物導覽，保證給小朋友更豐富的導覽資訊不再認錯動物，最感動的是許多市民在過程中了解動物園再生計畫的理念，寫下「以前大象的家真的很小，支持不養大象」，期許市立動物園成為最棒最獨特的動物園。

楊家民說，為讓市民親近動物園歷史，也安排志工在大象門旁跟遊客分享歷史故事，活動期間許多人專程在大象門、噴水池前合影留念，許多長輩看到大象門，彷彿回到幼時參加寫生比賽的情景。

楊姓市民少女時期曾伴父母在市立動物園售票長達10年，從10歲到20歲的青春歲月幾乎都在動物園度過，得知動物園即將開放的消息，迫不及待來一睹全貌，「沒想到大象門售票亭跟噴水池都保留下來了」，看到記憶中的大象門如過往一樣風光，讓她感動落淚。

楊家民說，市民的回饋成為未來改造的意見參考與動力，這次導覽以河馬及猴島區為主，年底全區完工後還有能讓羚羊、梅花鹿等草食動物快樂奔跑的大草原、小朋友最喜歡的可愛動物區及驚險刺激走進棲地透過玻璃觀察老虎的地下廊道，還有各種動物生態課程，歡迎年底深度遊園，也可以加入成為動物園及環境保育志工。

吳甲天指出，昆蟲館與氣象館預計10月底搶先開幕，大小朋友將有機會近距離觀察鱷魚、陸龜等爬行動物，年底開園還能透過地下走道，以友善不打擾的角度，透過觀景窗窺視山羌、依蘭羚羊、迷你馬等草原動物，還規畫秘密隧道觀察猛獸老虎、紅毛猩猩的日常生活，將持續舉辦動物策展，安排優質的生命教育活動，邀大家用更友善的方式親近動物。

新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動今天落幕，小朋友開心透過玻璃視窗與樂樂合影。...
新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動今天落幕，小朋友開心透過玻璃視窗與樂樂合影。圖／新竹市政府提供
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新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動今天落幕，參加的大小朋友寫下滿滿的祝福與感動...
新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動今天落幕，參加的大小朋友寫下滿滿的祝福與感動。圖／新竹市政府提供
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新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動期間，不少人專程來大象門前合影，勾起許多回憶...
新竹市立動物園河馬樂樂入新厝導覽活動期間，不少人專程來大象門前合影，勾起許多回憶與感動。圖／新竹市政府提供
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動物園大象河馬

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