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苗栗縣敬軍愛民模範 上兵暖男楊清源獲表揚

2019-08-28 12:59中央社 苗栗縣28日電

苗栗縣政府今天表揚九三軍人節敬軍愛民楷模，12名受獎者中，苗栗縣後備指揮部上兵楊清源特別關注弱勢孩童，每月自發性捐款資助育幼院、家扶中心等，堪稱部隊暖男。

苗栗縣政府民政處今天在縣府第一辦公大樓舉辦九三軍人節敬軍愛民模範表揚活動，計有8名敬軍楷模、1名愛民模範、3名績優役政人員獲獎，由縣長徐耀昌頒獎表彰「軍愛民、民敬軍」事蹟，促使社會更加祥和。

苗栗縣後備指揮部上兵楊清源是12名受獎者中，唯一「愛民模範」，78年次的他個性靦腆內向，對於社會弱勢孩童卻格外有憐憫之心，每月固定從3萬多的薪水中撥出新台幣1000元，資助後龍鎮聖方濟育幼院或苗栗家扶等公益機構。

楊清源指出，他很喜歡小孩子的天真可愛，對於失怙失依的育幼院童特別不忍，儘管自己目前收入不高，仍覺得「有一點能力就多幫助別人」，希望讓這些孩子能受到更多關注。目前未婚的他笑說，存結婚基金的同時，也要幫助弱勢孩童。

苗栗縣後備指揮部上校指揮官藍才豐指出，楊清源在部隊克盡職責，對於交付任務總認真完成，還會幫助帶領新進弟兄加速熟悉環境，減少不適應狀況，堪稱部隊暖男，此次推薦他代表單位獲此獎項，實至名歸。

苗栗縣軍人節育幼院

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