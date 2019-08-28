招募培訓最強導覽員 大溪老街風景區2.5小時全程英語

2019-08-28 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市觀光旅遊局為推廣大溪觀光、提升桃園在地觀光國際能見度，招募並培育優秀的英語導覽員，完成訓練並測驗合格經錄取者即有機會實際上線帶領國際遊客深度遊覽大溪老街，歡迎有意願、有服務熱忱的朋友躍踴報名，藉此導覽服務拓展人生視野及增進未來職涯發展機會。

觀旅局表示，大溪不僅是桃園經典旅遊景區，去年榮獲台灣十大經典小鎮，這次預計招募60名英語導覽員，桃園大專院校學生、年齡以18至30歲、托福80分以上或多益850以上、雅思6分以上、同等英文檢定認證者優先 ，有熱忱、希望擁有國際導覽服務經驗的朋友都非常歡迎。

招募英語導覽員將設計培訓課程，增進報名者英語及導覽能力，10月中下旬舉辦兩階段室內及室外口試測驗，通過測驗錄取者，11月有機會為外國旅客在大溪老街周邊深度導覽，路線涵蓋大溪橋、大慶洞、石板古道、中正公園、大溪木藝生態博物館、新南老街、建成商行、福仁宮、後尾巷、和平老街，一趟導覽時間約2.5小時。