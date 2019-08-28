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桃市客語動態貼圖 融入「氣PUPU」等流行用語

2019-08-28 07:37聯合報 記者高宇震╱即時報導

客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA 2.0」， 在中壢SOGO百貨前廣場舉辦發表會，16款貼圖除了ㄚ弟ㄚ妹，今年更多了爸爸、媽媽、阿公、阿婆等吉祥物，即日起至9月26日前開放民眾免費下載，要讓客家文化融入日常生活。

客家局與客家文化基金會於去年9月發表「丫弟丫妹愛HAKKA」客語動態有聲line貼圖，受到各界喜愛，這次推出2.0版本，將時下流行用語融入客語，如「氣PUPU」、「嚇到吃手手」、「我的老天鵝」。

桃園市長鄭文燦表示，這次貼圖的產出與以往不同，採網路徵件方式，廣邀民眾至官網投稿，投稿件數超過600件，並透過網路及北、中、南實體設攤票選，近2000人參與。最後委託設計師徐千舜團隊繪製，加上專業客語配音，相信能透過貼圖讓民眾在日常通訊之餘，了解詞彙的客語發音。相信能透過貼圖讓民眾在日常通訊之餘，了解詞彙的客語發音。市府也推出兒童劇場客家版、卡通客語配音，希望讓客語融入民眾生活。

即日起至9月26日前開放免費下載，下載後可使用180天，詳情請至Line Store搜尋關鍵字「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」。

客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA ...
客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA 2.0」。圖／客家局提供
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客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA ...
客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA 2.0」。圖／客家局提供
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桃園市府客家事務局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛...
桃園市府客家事務局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客家動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA 2.0」，16款貼圖除了ㄚ弟ㄚ妹，今年多了爸爸、媽媽、阿公、阿婆，還把時下流行用語融入客語，如「氣PUPU」、「嚇到吃手手」、「我的老天鵝」，9月26日前開放免費下載，詳情請至Line Store搜尋關鍵字「丫弟丫妹愛HAKKA2.0」。圖／客家局提供
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客語貼圖客家文化

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