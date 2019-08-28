桃市客語動態貼圖 融入「氣PUPU」等流行用語

2019-08-28 07:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



客家局與桃園客家文化基金會共同推出第二波客語動態有聲貼圖「丫弟丫妹愛HAKKA 2.0」， 在中壢SOGO百貨前廣場舉辦發表會，16款貼圖除了ㄚ弟ㄚ妹，今年更多了爸爸、媽媽、阿公、阿婆等吉祥物，即日起至9月26日前開放民眾免費下載，要讓客家文化融入日常生活。

客家局與客家文化基金會於去年9月發表「丫弟丫妹愛HAKKA」客語動態有聲line貼圖，受到各界喜愛，這次推出2.0版本，將時下流行用語融入客語，如「氣PUPU」、「嚇到吃手手」、「我的老天鵝」。

桃園市長鄭文燦表示，這次貼圖的產出與以往不同，採網路徵件方式，廣邀民眾至官網投稿，投稿件數超過600件，並透過網路及北、中、南實體設攤票選，近2000人參與。最後委託設計師徐千舜團隊繪製，加上專業客語配音，相信能透過貼圖讓民眾在日常通訊之餘，了解詞彙的客語發音。相信能透過貼圖讓民眾在日常通訊之餘，了解詞彙的客語發音。市府也推出兒童劇場客家版、卡通客語配音，希望讓客語融入民眾生活。