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回收腳踏車+創意盆栽人 化身鮮活路標指引標牌

2019-08-27 17:45聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭區高原社區志工花巧思，彩繪21輛回收腳踏車，點綴人偶造型組合盆栽草花，以及寶特瓶蜻蜓風車，結合浪漫台三線計畫，把腳踏車沿台三線公路布置陳列，做導引遊客進入高原社區，以及台灣客家茶文化館的鮮活路標，預計8月底就可呈現遊客眼前。

騎著鐵馬找「艾」構想，由高原社區發展協會總幹事黃玉琴提出。她表示，高原社區長期朝低碳有機村目標，推動社區營造協力平台以及艾草系列社區產業，推出艾草枕、艾草粄、茶、肥皂、饅頭，以及艾草條等文創農特產商品，深受消費者喜歡、肯定。

為讓更多人看見社區產業，高原社區將艾草與鐵馬指標相互結合，展現社區源源不絕的巧思與創意。黃玉琴透過社區季刊招兵買馬，收集21輛廢棄鐵馬及寶特瓶，集合志工在集會所，一起幫廢棄鐵馬，噴漆彩繪換上新裝，利用大小不一花盆，組合各式各樣創意花盆人。

為點綴騎著腳踏車的花盆人，利用回收的大型寶特瓶，製作蜻蜓風車，邀請社區孩童參與風車及腳踏車彩繪，集結社區老、中、少不同年代想法與智慧，一同完成創意路標。預定8月底彩繪腳踏車及花盆人路標，將陳列在高原路兩旁，道引遊客沿著創意路標進社區及台灣客家茶文化館。

龍潭區區長胡星輝表示，文化部補助龍潭區公所，推動龍潭社造協力平台及公民審議參與式預算活動，經過一連串課程、培訓、提案、票選，以改善浪漫台三線觀光環境為主軸，票選出尋找失落的挑茶古道、佇足古道思古情、騎著鐵馬找艾3個方案，由提案單位負責執行構想，騎著鐵馬找艾計畫，近期可完成呈現在遊客眼前。

桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆...
桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆栽人道路指引標牌，展現回收再利用新創意。記者張弘昌／攝影
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桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆...
桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆栽人道路指引標牌，展現回收再利用新創意。記者張弘昌／攝影
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桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆...
桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆栽人道路指引標牌，展現回收再利用新創意。記者張弘昌／攝影
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桃園龍潭高原社區居民，利用回收的腳踏車及大大小小盆栽，花巧思彩繪組合成，騎單車盆栽人道路指引標牌，展現回收再利用新創意。記者張弘昌／攝影
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台三線社區營造

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