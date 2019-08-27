埔心溪先防災再親水 鄭文燦：加機場20億整治高枕無憂

2019-08-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦（見圖）主持埔心溪幹線呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程竣工，未來埔心溪完成整治主河段防洪頻率可達100年標準。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市政府推動埔心溪全流域治理至今，市府水務局今天上午舉辦埔心溪幹線（斷面90至斷面96）呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程竣工典禮，由市長鄭文燦和民代等人主持剪彩啟用，鄭文燦表示，埔心溪從上游到下游展開截流、滯洪、疏濬、拓深、加高堤岸、改建命名橋樑，銜接堤防道路讓交通順暢，提高主流河段防洪頻率達100年標準，還有蘆竹、機場到大園段4項新建工程預計20億元，完成後有信心埔心溪不會淹水，防汛、橋樑安全更好。

這項埔心溪幹線（斷面90至斷面96）呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程，由市政府斥資3800萬元拓寬水道5公尺、左右兩側護岸拓寬及加高共684公尺完成竣工，鄭文燦表示，埔心溪流經八德、桃園、蘆竹、大園區的小支線很多，主河道彎曲俗話「不會駛船嫌溪彎」，市府採「先防災、再親水」原則，等護岸工程一個一個完成， 主流河段防洪頻率從25 年提高到100年標準、支流河段防洪頻率到25年標準。