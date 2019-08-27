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竹市生活藝術節 讓民眾感受美感生活

2019-08-27 16:22中央社 新竹市27日電

新竹市政府將在本週末於新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，安排生活美學系列體驗活動，市長林智堅今天說，活動從藝文市集到音樂饗宴，相當多元，也讓民眾感受美感生活。

林智堅今天表示，新竹市政府於8月31日及9月1日在新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，以「親切的生活藝術」為概念，與風潮音樂合作打造系列生活美學體驗，包括音樂表演、二手書市集、特色市集與工作坊體驗。

新竹市政府城市行銷處長顏章聖表示，「城市之森」活動安排有音樂團體演出，包含無伴奏合唱樂團「歐開合唱團」、樂團「同根生」，以及西班牙的「YK奇幻古樂雙人樂團」。在歌手部分有戴曉君與舒米恩，還有「空空把西非擊鼓樂團」，呈現豐富多元的藝術饗宴。

顏章聖表示，除了有音樂演出外，也安排親子歌唱、親子說故事、親子瑜伽，還有「字田植字活字排版工作坊」、「解壓工作坊」，民眾能透過各種感官，從聽覺、觸覺到視覺、嗅覺，以零距離互動體驗方式，引導民眾在遊戲手作過程中，享受不同的生活樂趣。

他說，現場也有「特色市集」，分成特色美食、音樂潮流、生活創意，以及「期遇-或者二手曬書市集」。若有喜歡老搖滾與爵士樂民眾，更有「黑膠唱片」試聽，邀請民眾共襄盛舉。

新竹樂團親子

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