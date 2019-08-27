親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯文哲見蔡衍明是她帶去？簡余晏：2人又見9次請誠實面對

日職／王柏融代打吞K 連12打數無安打

桃園下水道成長率六都第一 汙水接管雨水道實施率飆高

2019-08-27 15:54聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦今天出席下水道工程實務研討會及下水道設備展，指出下水道工程屬於隱形建設，也是良心建設，桃園升直轄市前， 汙水下水道接管率僅5%，透過市府團隊努力，截至目前，接管率已提升至20%，累積接管數突破10萬戶，成長4倍。

鄭文燦表示，雨水下水道實施率也從升格前56%提升至74.7%，預計至112年底可望突破80%，透過完善桃園市下水道系統，帶領桃園建設「光速前進」，同時打造韌性城市，改善市民生活品質。

鄭文燦說，歐美國家許多城市早在100年前就開始布建下水道系統，台灣起步較晚，現在正是急起直追的時刻，桃園升格前規畫8處汙水下水道，升格後，新增規畫4處，總經費達1300億元，其中規模最大為北區汙水系統，水資源回收中心第一期建設已於105年初完工啟用，現正辦理第二期擴廠計畫，除了原先的薄膜生物處理系統（MBR），再引進工研院研發的生物網膜技術（BioNET），預估放流水總含氮量可再降2至3成，提升水質淨化能力。

市府也同時增加河川水質現地處理設施，升格後在龍潭大池、南崁溪、富林溪、大漢溪及黃墘溪等，共推動9處礫間淨化系統及3處人工濕地，每天可處理河川汙水12萬7500噸；為了鼓勵市民朋友了解汙水處理工程、環境生態保育等議題，將汙水處理廠從嫌惡設施轉型為環教場所，邀請親子參訪及夏令營活動，今年已安排10場次約800人參與。

鄭文燦表示，市府引進IoT物聯網技術，協助即時監測市區汙水及雨水下水道系統，並將資訊快速傳送至水情中心，加快市府團隊因應道路淹水問題；為了鼓勵社區配合下水道接管，市府提供「三免費一補助」政策（即免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管），有助於美化後巷、提升社區環境品質。

鄭文燦希望藉由下水道工程實務研討會及下水道設備展，鼓勵產官學界進行良好互動及交流，並感謝水務局團隊及下水道工程人員的付出，經常要扮演忍者龜，深入地底施作工程，協助打造完善的下水道系統，未來有機會將尋覓合適示範點，邀請民意代表及市民一同體驗。

市議員黃婉如、陳美梅、簡智翔、李家興、內政部營建署第二辦公室副主任於望聖、營建署下水道工程處處長陳志偉、經濟部水利署副署長王藝峰、市府水務局長劉振宇、桃園區長陳玉明都出席活動。

鄭文燦參加水務成果展，並了解展場多種施工設施和器材。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參加水務成果展，並了解展場多種施工設施和器材。圖／桃園市政府新聞處提供
分享
水務成果展多種器材、設備都吸引參觀者注意功能和效果。記者鄭國樑／攝影
水務成果展多種器材、設備都吸引參觀者注意功能和效果。記者鄭國樑／攝影
分享
廠商在水務成果展上擺設汙水、雨水下水道彩繪孔蓋。記者鄭國樑／攝影
廠商在水務成果展上擺設汙水、雨水下水道彩繪孔蓋。記者鄭國樑／攝影
分享

鄭文燦人工濕地親子

相關新聞

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15

竹市仲夏藝文季壓軸場 采風樂坊周六磅礡登場

2019-08-27 12:50

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

玩轉傳單「躍然紙上」化身黑盒子小劇場

2019-08-27 09:10

苗栗原民文資審議 3案全過

2019-08-26 23:48

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 23:42

鄭文燦談新課綱 家長要有信心

2019-08-26 23:40

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

科技向下延伸 校長：戶外生活也應兼具

2019-08-26 23:33

交大、竹科贈感測裝置 校園扎根

2019-08-26 23:31

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

女力崛起！ 桃市首辦女子社造論壇提升生活品質

2019-08-26 18:28

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

讓學生親自走訪埤塘 桃市美感教育連結在地文化

2019-08-26 15:59

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39

全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26

蘇治芬再槓張麗善 雲林縣府：感到遺憾、悲哀

2019-08-27 13:05

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

基隆違規拖吊7成集中在仁愛區 愛一路最多

2019-08-27 14:45

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52

28處台南公有市場聯合促銷將開跑 百元就送刮刮卡

2019-08-26 19:30

有眉目 柳營南81線龜重溪橋最快明年底前改建

2019-08-26 16:59

台南員警掃盪討債集團 愛爾麗總裁頒發破案獎金勉勵

2019-08-27 10:09

雲林最大的眷村園區啟用 成為最夯的文化新景點

2019-08-27 13:55

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

北台灣媽祖節 首辦海陸遶境

2019-08-27 00:18

北市建管處：立賢路2違建 27日強制拆除

2019-08-26 18:28

石門海灣新城成危屋 所有權人盼專案處理

2019-08-26 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top