桃園下水道成長率六都第一 汙水接管雨水道實施率飆高

2019-08-27 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席下水道工程實務研討會及下水道設備展，指出下水道工程屬於隱形建設，也是良心建設，桃園升直轄市前， 汙水下水道接管率僅5%，透過市府團隊努力，截至目前，接管率已提升至20%，累積接管數突破10萬戶，成長4倍。

鄭文燦表示，雨水下水道實施率也從升格前56%提升至74.7%，預計至112年底可望突破80%，透過完善桃園市下水道系統，帶領桃園建設「光速前進」，同時打造韌性城市，改善市民生活品質。

鄭文燦說，歐美國家許多城市早在100年前就開始布建下水道系統，台灣起步較晚，現在正是急起直追的時刻，桃園升格前規畫8處汙水下水道，升格後，新增規畫4處，總經費達1300億元，其中規模最大為北區汙水系統，水資源回收中心第一期建設已於105年初完工啟用，現正辦理第二期擴廠計畫，除了原先的薄膜生物處理系統（MBR），再引進工研院研發的生物網膜技術（BioNET），預估放流水總含氮量可再降2至3成，提升水質淨化能力。

市府也同時增加河川水質現地處理設施，升格後在龍潭大池、南崁溪、富林溪、大漢溪及黃墘溪等，共推動9處礫間淨化系統及3處人工濕地，每天可處理河川汙水12萬7500噸；為了鼓勵市民朋友了解汙水處理工程、環境生態保育等議題，將汙水處理廠從嫌惡設施轉型為環教場所，邀請親子參訪及夏令營活動，今年已安排10場次約800人參與。

鄭文燦表示，市府引進IoT物聯網技術，協助即時監測市區汙水及雨水下水道系統，並將資訊快速傳送至水情中心，加快市府團隊因應道路淹水問題；為了鼓勵社區配合下水道接管，市府提供「三免費一補助」政策（即免費用戶接管、免費界址釐清、免費後巷改造、補助集合式住宅改管），有助於美化後巷、提升社區環境品質。

鄭文燦希望藉由下水道工程實務研討會及下水道設備展，鼓勵產官學界進行良好互動及交流，並感謝水務局團隊及下水道工程人員的付出，經常要扮演忍者龜，深入地底施作工程，協助打造完善的下水道系統，未來有機會將尋覓合適示範點，邀請民意代表及市民一同體驗。