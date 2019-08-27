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影／「窮縣」苗栗招商逾8千億 薪資竟超越三都

2019-08-27 15:28聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣徐耀昌上任至今4年半，「招商引資、投資苗栗」是縣府重要施政目標，苗縣府在2015年2月成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」以來，成功引進280家企業設廠，投資金額超過8031億元。根據統計，苗縣勞工平均薪資今年上半年度36712元，大幅超越台中、台南與高雄等六都級城市，在非六都排名第4，徐耀昌說，招商超過8千億，薪資水準高，要打造苗縣「幸福城市」。

苗栗縣長徐耀昌今宣布苗縣府重大招商成果，徐耀昌說，上千億投資，台積電在竹南先進封測廠建廠計畫，將投資3千億，位在竹南科周邊特定區（大埔）範圍，基地面積約14.3公頃，預計規劃作為台積電公司先進封測廠建廠用地，提高國際競爭優勢，為客戶提供更優異製程技術及封裝測試服務，推估增加2500個以上工作機會。今年8月2日通過環評小組審查預計年底前提送環評大會。

徐耀昌說，另一半導體大廠力晶科技公司將投資2780億在銅鑼擴產12吋晶圓廠，預計2020年開始建廠，苗縣已然成為半導體重鎮，未來將有更多中下游產業進駐，形成產業聚落效應。

徐耀昌說，2019年底前，宏楷科技、尹鑽科技、力盛紙業（二廠）等均將陸續建廠完成。另外，綠能投資部分，上緯新能源投資1千億。觀光投資部分，將有汶水湯元、山河境等國際級溫泉旅館開發及苑裡揚悅等共投資約115億元。

苗縣府工商發展處指出，苗縣府招商服務馬上辦中心成立至今，招商金額8031億元，招商家數280家，增加就業人數，超過2萬個就業機會。

苗栗縣長徐耀昌上任至今4年半，「招商引資、投資苗栗」是縣府重要施政目標，苗縣府在...
苗栗縣長徐耀昌上任至今4年半，「招商引資、投資苗栗」是縣府重要施政目標，苗縣府在2015年2月成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」以來，成功引進280家企業設廠，投資金額超過8031億元。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌（左）今公布上任以來，「招商引資，投資苗栗」是縣府重要施政工作，招...
苗栗縣長徐耀昌（左）今公布上任以來，「招商引資，投資苗栗」是縣府重要施政工作，招商引資超過8千億。記者劉星君／攝影
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徐耀昌苗栗縣半導體

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