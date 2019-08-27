親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賣場變戰場！人潮擠爆 Costco上海店開業半天緊急關門

竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣多名客家青農日前帶著充滿台灣味的青農產品，參加在澳洲布里斯本舉辦的「2019年全球客家文化會議暨臺灣客家懇親大會」，而這些竹縣農產品也被當作此次活動的伴手禮，要讓旅居世界各地的客家鄉親，吃在嘴裡，感動在心裡。

大洋洲客屬總會長伍其修大力促成台灣青農產品成為本次大會的伴手禮，他表示，這一次參展的台灣青農皆是客家青年子弟，農產充滿台灣客家鄉親兒時所熟悉的傳統味道，也讓現場來自各國的客家鄉親踴躍支持及採購。

竹縣青農余振華表示，參加大會的竹縣青農品牌分別為橄欖先生、裕大仙草、寶香柑橘、阿金姐工作坊、翔琪檸檬茶，這次帶去澳洲參展的農產品包含橄欖粉、橄欖茶、橘子酥、柿餅、燒仙草、仙草奶茶、桔醬、鳳梨果乾及檸檬茶等，而各青農為大會準備的伴手禮品，也都曾在台灣獲得百大伴手禮的肯定。

在總會長伍其修引薦安排下，幾位青農代表也特別拜訪當地的華人超市及進口商，除了推薦自己的產品，也在互動交流中，了解澳洲當地的市場需求及出口至澳洲需要注意的事項。

竹縣青農詹翔欽指出，澳洲是食品安全最嚴格的國家之一，透過這次參展，對於台灣青農往國際化發展更往前一大步，而台灣青農的產品也受到當地華人超商的青睞，甚至有地主主動邀請青農至澳洲當地，種植台灣特有的農產品或技術交流。

余振華說，目前阿金姐工作坊產品已經在澳洲上架，其他台灣青農產品出口至澳洲相關事宜也已經陸續洽談中，預計在幾個月後，將有更多竹縣客家青農的農產品將會出口至澳洲，讓更多國家認識來自竹縣在地的優良農產品。

新竹縣多名客家青農日前帶著充滿台灣味的青農產品，參加在澳洲布里斯本舉辦的「201...
新竹縣多名客家青農日前帶著充滿台灣味的青農產品，參加在澳洲布里斯本舉辦的「2019年全球客家文化會議暨臺灣客家懇親大會」，而這些竹縣農產品也被當作此次活動的伴手禮。圖／竹縣青農余振華提供
分享

青農澳洲伴手禮

相關新聞

竹市仲夏藝文季壓軸場 采風樂坊周六磅礡登場

2019-08-27 12:50

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

玩轉傳單「躍然紙上」化身黑盒子小劇場

2019-08-27 09:10

苗栗原民文資審議 3案全過

2019-08-26 23:48

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 23:42

鄭文燦談新課綱 家長要有信心

2019-08-26 23:40

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

科技向下延伸 校長：戶外生活也應兼具

2019-08-26 23:33

交大、竹科贈感測裝置 校園扎根

2019-08-26 23:31

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

女力崛起！ 桃市首辦女子社造論壇提升生活品質

2019-08-26 18:28

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

讓學生親自走訪埤塘 桃市美感教育連結在地文化

2019-08-26 15:59

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

徐耀昌被控涉廢土案二審無罪 他請員工吃炒米粉感恩

2019-08-26 13:03

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

中醫大新竹附醫 成立親子鑑定中心

2019-08-26 11:15

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

斗六奪命丁字路？事故頻傳市民心驚驚

2019-08-26 16:02

婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15

北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18

目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13

影／龜山島上龜尾湖驚見黃金大鱸鰻 像小腿一樣粗

2019-08-26 20:54

廠商大小眼？撤廣告留下侯友宜 卻撤下她的頭

2019-08-26 16:02

大享容器在竹縣擴廠遭反對 要求先改善現有空汙

2019-08-26 15:57

影／仁愛公所課長猝逝死因出爐 盡忠職守最後身影曝光

2019-08-26 20:10

明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42

用管部隊的方式種瓜 他的小黃瓜還賣進了超商

2019-08-26 16:00

林右昌今夜跑爆料「兇手」可能陪跑 她喊：大哥帥回來

2019-08-27 11:06

便利店也成禁菸場所 醫療機構旁畫管制區最高罰1萬

2019-08-26 16:51

竟有牛群逛大橋？內埔分局員警連牛都能指揮

2019-08-26 18:19

走入歷史 宜蘭最後一戶合法性交易場所熄燈

2019-08-27 11:00

石虎路殺頻傳遭批 林華慶：中央及地方努力防治會奏效

2019-08-26 19:03

清水這支移動測速機20多年了還有在拍？ 警：這支是真的

2019-08-27 11:36

大倉久和飯店來高雄 明年動工

2019-08-26 23:38

支持籃球運動 韓國瑜與2百國高中生看電影「下半場」

2019-08-26 20:12

創業要如何孵蛋？屏東青創要改大手牽小手

2019-08-26 18:50

28日到府後廣場捐血 能免費吃沙威瑪喝咖啡抽大獎

2019-08-26 18:27

昨晚吹北風漂流木全被帶出場 富岡離島客輪下午恢航

2019-08-27 10:28

嘉南高中拍賣 底價不到4000萬

2019-08-26 23:42

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39

捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22

全國首創在大學設長照站 老人家直呼「好像來讀書」

2019-08-26 18:26

馬禮遜美國學校傳腸胃道群聚感染 衛局研判飲水機肇禍

2019-08-26 18:52

竹市首發第4胎寶寶生育補助 媽媽：封肚後的美麗意外

2019-08-26 18:24

雲林農民大學報名剩最後1天 想習農的人趕緊報名

2019-08-26 19:29

影／周遊列國多年 澳洲籍教授歐彼得選擇歸化台灣

2019-08-26 18:25

蘇治芬再槓張麗善 雲林縣府：感到遺憾、悲哀

2019-08-27 13:05

補足家扶助學金缺口 「愛心議員」蔡育輝捐40萬元

2019-08-26 15:16

台中智慧營運中心 市府將重新定位

2019-08-26 23:39

盧秀燕9月初赴歐10天 考察無煤與低碳城市

2019-08-26 18:52

28處台南公有市場聯合促銷將開跑 百元就送刮刮卡

2019-08-26 19:30

有眉目 柳營南81線龜重溪橋最快明年底前改建

2019-08-26 16:59

捷運三鶯線延伸八德 預估2028年通車

2019-08-26 23:37

擴廠環評遭抗議 業者：已投資4億防空汙

2019-08-26 23:45

北市建管處：立賢路2違建 27日強制拆除

2019-08-26 18:28

台南員警掃盪討債集團 愛爾麗總裁頒發破案獎金勉勵

2019-08-27 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top