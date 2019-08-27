竹縣客家青農赴澳推農產品 踏出青農產品外銷第一步

2019-08-27 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣多名客家青農日前帶著充滿台灣味的青農產品，參加在澳洲布里斯本舉辦的「2019年全球客家文化會議暨臺灣客家懇親大會」，而這些竹縣農產品也被當作此次活動的伴手禮，要讓旅居世界各地的客家鄉親，吃在嘴裡，感動在心裡。

大洋洲客屬總會長伍其修大力促成台灣青農產品成為本次大會的伴手禮，他表示，這一次參展的台灣青農皆是客家青年子弟，農產充滿台灣客家鄉親兒時所熟悉的傳統味道，也讓現場來自各國的客家鄉親踴躍支持及採購。

竹縣青農余振華表示，參加大會的竹縣青農品牌分別為橄欖先生、裕大仙草、寶香柑橘、阿金姐工作坊、翔琪檸檬茶，這次帶去澳洲參展的農產品包含橄欖粉、橄欖茶、橘子酥、柿餅、燒仙草、仙草奶茶、桔醬、鳳梨果乾及檸檬茶等，而各青農為大會準備的伴手禮品，也都曾在台灣獲得百大伴手禮的肯定。

在總會長伍其修引薦安排下，幾位青農代表也特別拜訪當地的華人超市及進口商，除了推薦自己的產品，也在互動交流中，了解澳洲當地的市場需求及出口至澳洲需要注意的事項。

竹縣青農詹翔欽指出，澳洲是食品安全最嚴格的國家之一，透過這次參展，對於台灣青農往國際化發展更往前一大步，而台灣青農的產品也受到當地華人超商的青睞，甚至有地主主動邀請青農至澳洲當地，種植台灣特有的農產品或技術交流。