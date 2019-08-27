新竹「城市之森」生活藝術節 周末登場

2019-08-27 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



暑假接近尾聲，新竹市府將於本周末在新竹公園舉辦「城市之森」生活藝術節，將規劃一系列生活美學體驗活動，帶來音樂表演、二手書市集、特色市集與工作坊體驗，市府今天舉辦記者會，邀請民眾一起參加精彩的藝文市集與音樂饗宴。

市行銷處長顏章聖指出，今年「城市之森」活動從8月31日到9月1日下午3點開始，一直到晚上8點半，將以音樂展演為主軸，邀請10組國內外知名音樂團體演出，包含獲得金曲三項大獎的無伴奏合唱天籟「歐開合唱團」，洋溢草根與人情趣味的跨界樂團「同根生」，爆發力十足的排灣創作女聲戴曉君，影歌視三棲的知名創作歌手舒米恩，還有來自西班牙的「YK奇幻古樂雙人樂團」、新加坡歌手黃湘怡轉型親子音樂的「黃湘怡×遊唱寶貝」、空空把西非擊鼓樂團等，呈現豐富多元融合的藝術饗宴。

除了聆賞草地上的音樂盛宴，還有6場兼具音樂與生活美學體驗的DIY工作坊，包括風潮音樂創辦人楊錦聰將親自帶領觀眾體驗蘇菲旋轉、Shopping Design台灣設計BEST100高鵬翔帶領的「字田植字活字排版工作坊」，還有深受大小朋友喜愛的親子歌唱、親子說故事、親子瑜伽及台灣芳療領導品牌「肯園」設計的解壓工作坊，採聽覺、觸覺、視覺、嗅覺等零距離互動體驗方式，引導民眾在遊戲手作的過程中，享受不同的生活樂趣。

「特色市集」也是活動一大亮點！顏章聖說，今年共有40攤市集，分成特色美食、音樂潮流、生活創藝及由或者書店策展的「期遇-或者二手曬書市集」，除了二手書籍外，喜愛老搖滾與爵士樂的民眾還有「黑膠唱片」可試聽，非常值得民眾挖寶。