竹市仲夏藝文季壓軸場 采風樂坊周六磅礡登場
新竹市藝文品牌活動「2019仲夏藝文季」邁入尾聲，由采風樂坊於周六晚上7點在竹市大湳雅公園壓軸演出《十面埋伏》，市長林智堅表示，從2015年到2019年連5年舉辦「仲夏藝文季」，讓市民能免費欣賞到采風樂坊、紙風車劇團、優人神鼓等頂尖藝文團體的表演，是適合帶全家共襄盛舉的假日親子藝文活動。
文化局表示，去年《十面埋伏》首次登陸新竹演出吸引萬人參與，今年仲夏藝文季安排采風樂坊《十面埋伏》壓軸演出，表演特色是將傳統器樂結合燈光、舞蹈、特技、火舞等元素，呈現霸王項羽與虞姬的愛情故事的磅礡鉅作，顛覆市民朋友對藝術的想像，後續迴響不斷。
采風樂坊團長黃正銘表示，采風樂團巡演觀眾已累積5萬人次，其中經典改編作品《十面埋伏》是采風樂坊東方器樂劇場系列開創之作，首創器樂劇場表演模式，內容講述「楚漢相爭」裡劉邦和項羽激烈鬥爭中，融入項羽和虞姬的淒美愛情故事，全劇展以雷火演譯項羽的霸氣、用古箏表演劉邦的狡猾、並用琵琶表現虞姬的懷春，高潮迭起的劇情，創造出極具想像空間的楚漢相爭故事。
演出相關資訊，請上新竹市文化局官網https://culture.hccg.gov.tw/查詢，或撥打專線03-5337980，或洽1999市民服務專線。
留言