明年上路！台中免費公車再進化 最多只收「10元」

2019-08-27 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中免費公車再進化，台中市長盧秀燕加碼提出的「雙十公車」政見，明年元旦將正式上路，屆時不只搭公車10公里免費，超過免費里程最多只收10元。圖／本報資料照片 分享 facebook

台中市免費公車聞名，從前市長胡志強推動8公里免費，前市長林佳龍加碼到10公里免費，現任市長盧秀燕喊出「雙十公車」，把車資上限60元降為10元。盧秀燕今上午宣布，雙十公車吃到飽明年元月起上路，對於偏遠地區的市民，未來搭公車最多只收10元，這是全台灣最優惠的公車政策，鼓勵大家多搭公車。

台中免費公車在歷任市長的加碼下，免費里程不斷延長，超過里程的收費越來越低，市府得編列的補助預算也逐年增加。中央警察大學交通系所副教授李克聰說，免費公車不斷加碼、擴張，把大眾運輸變成社會福利政策並不好，政府預算應投入補貼「最後一哩路」接駁，才會促進大眾運輸使用率。

盧秀燕在競選期間，提出「雙十公車吃到飽」政策，維持公車10公里免費，但原本超過10公里最高收費60元，盧秀燕將降為10元。盧秀燕說，對住在市區的人，免費公車很好用，但對偏遠地區的市民，住得越遠付的錢越多，雙十公車明年元月上路後，對偏遠民眾有幫助。

台中市交通局長葉昭甫說，交通局今年投入改善公車基礎，今年7月起把里程補貼給回以人次為主，鼓勵業者改善設備、服務，增加公車運量；近期與業者協調，9月起推動公車動態稽核，降低公車誤點、脫班的班次，提高搭乘意願；市府也會編足預算，讓業者不會每到年底，里程補貼就得打折扣，讓業者更願意投入經營。

葉昭甫說，明年雙十公車上路後，將以人次為主，把黃金路線搭配虧損路線包裹經營，提高公車營運效率與運量；交通局明年度預算將編列雙十公車補貼預算，全市1500輛公車刷卡機更新軟硬體，就可推動上路。