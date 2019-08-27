玩轉傳單「躍然紙上」化身黑盒子小劇場

2019-08-27 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



傳單還有新妙用！「2019貓裏表演藝術節-貓裏•實驗•中正堂」將傳單變身為黑盒子小劇場，還能著色後運用手電筒，一起玩光影遊戲，搭配精采劇照還能模擬劇場演出，讓大家體驗藝術原來如此親近。

苗栗縣府文化觀光局推動「貓裏表演藝術節」系列活動，「貓裏•實驗•中正堂」將觀眾席設置在舞台上，變身為黑盒子劇場。

承辦此次計畫EX-亞洲劇團，為讓大家體會黑盒子劇場，拉近與藝術距離，設計此次文宣傳單，不需剪刀、膠水，10個步驟就能親手打造自己黑盒子劇場，包括觀眾席、舞台背景、燈光設計，民眾還可以把標示為燈光的白色圓點著色，透過手電筒的照射讓自己的劇場產生燈光變化，在家就能體驗黑盒子劇場的特有魅力。

「迷你黑盒子劇場」傳單摺紙教學

EX-亞洲劇團團長林浿安說，藝術源於生活，設計和規畫每個事物都有無限可能，傳單也能變成「黑盒子劇場」，讓大家感受藝術和自己很親近，不僅可以創新傳單，演出節目活靈活現，包括技藝絕倫新馬戲表演，及現代劇場和京劇飆戲的經典劇目。

「貓裏•實驗•中正堂」今年推出第3季節目，苗縣中正堂歷時1年整修後，以「傳統與現代」作為節目規畫主軸，11月2日、3日由國內知名「福爾摩沙馬戲團」帶來《潘朵拉的盒子》，揉合傳統馬戲特技與現代劇場美學，運用各種拿手絕活串連起驚呼連連的劇情，在各地演出造成搶購風潮，深受親子喜愛。

11月30日、12月1日由EX-亞洲劇團演出《假戲真作2.0》，不僅是劇團成團以來演出次數、好評最高的經典名作，更由現代劇場中生代名導江譚佳彥及京劇名武生戴立吾聯袂飆戲。